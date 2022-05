Maja Šuput o hejterima: 'Nemam problem kad netko napiše da mu se nešto ne sviđa'

Pjevačica Maja Šuput (42) koju sada možemo gledati u ulozi voditeljice showa 'Ples sa zvijezdama' otkrila je kako se nosi s hejterskim komentarima i trolovima na društvenim mrežama.

- Nikada nisam pratila forume niti te članke na portalima. Eventualno ako netko nešto ružno napiše na Instagramu, blokiram ga. Jer je to moja kućica. Čak nemam problem kad netko napiše da mu se nešto ne sviđa, ali imam kad napiše nešto baš ružno. To smatram osobno, taj govor mržnje. To nije moj stil i voljela bih da su i moji pratitelji takvi - rekla je za Story.

Dodala je da je nasmije glup komentar, a mrzitelje samo izbriše. Maja na društvenim mrežama ima više od 510.000 pratitelja s kojima dijeli različite trenutke: od nastupa, i modnih kombinacija za show do obiteljskih fotografija i fotografija s putovanja. Maja je nedavno tako podijelila da je s obitelji otišla u lov na tartufe.

- Danas sam bila prvi put u lovu na tartufe. Lov je bio super uspješan pa smo ulov i pojeli. Izlet po mojoj mjeri – pohvalila se pjevačica te dodala fotografiju kojom je oduševila svoje pratitelje. Na fotografiji je pozirala u crnoj dolčeviti koju je kombinirala s jaknom vojničkog stila i crnim kožnim hlačama, a stajling je upotpunila šeširom, crvenom torbicom i Pradinim čizmama čija je cijena na internetskoj stranici 1250 eura, odnosno oko 9500 kuna. Maji su pratitelji u komentarima ostavili brojne komplimente za izgled te odabir kombinacije. „Predobro izgledaš, top“, „Lovkinjo moja“, „Majo legendo, imamo iste čizme“, pisali su joj te ostavili brojna srca.

