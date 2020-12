Maja pokazala trudnički trbuh u šljokičastoj haljini i otkrila što je dobila za poklon

Za pjevačicu Maju Šuput i njezinog supruga Nenada Tatarinova ovaj Božić je poseban jer su u slatkom iščekivanju prinove. Maja je svojim obožavateljima uputila čestitku na kojoj pozira sa suprugom, a njezin trudnički trbuh ističe se u kratkoj šljokičastoj haljini plave boje.

-Koliko iglica ima bor, koliko prozora ima dvor, koliko zvijezda nebom šeće toliko ljubavi i sreće neka cijeloj obitelji donese Badnje večer!'' Vole vas vasi M&N - napisala je Maja. Kasnije je u videu na Instagram storyju otkrila i kako ju je ispod bora dočekao poklon na kojem je pisalo Burberry ali nije otkrila što se točno krije u njemu. Maja i Nenad nedavno su objavili da će im se roditi dječak, a u nedavnom intervju otkrila nam je kako se osjeća u trudnoći.

Foto: Instagram

- Trudnoća napreduje fenomenalno, samo da tako ostane. Nisam imala nijednu tegobu, nijednu mučninu, nijednu promjenu raspoloženja, nijedan umor, nijedno nateknuće, baš ništa osim toga što više ne stanem u svoju odjeću, ali to je prirodno. Sva moja garderoba je XS, a sad se baš lijepo vidi trbuščić, ušli smo u peti mjesec i sad ili po novu garderobu ili ću nabaviti još šire haljine, s obzirom na to da u hlače više ne stanem. Ako beba bude ovako dobra do kraja, onda će možda biti takva i kad se rodi, na Nenada, jer sigurna sam da je on bio mirnije dijete nego ja. Ja sam stvarno bila, tako mi bar kažu, baš pravi mali vrag. Vragolasti Denis u ženskom obliku. - rekla nam je Maja.