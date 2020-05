Luka raznježio pratitelje: 'Djeca su dar Božji, srce mi je veće za jedan broj'

Luka Budak, bivši kandidat showa 'Brak na prvu', u posljednje vrijeme sve je aktivniji na društvenim mrežama. Svoje pratitelje iz dana u dan uveseljava fotografijama iz privatnog života, a ovom posljednjom raznježio je mnoge. Luka je, naime, objavio nekoliko fotografija sa svojom mezimicom, malenom nećakinjom Nikom.

- Dame i gospodo, djeca su dar božji, a moja nećakinja je najljepši poklon od svih. Od kada je došla u našu obitelj, unijela je nevjerojatnu količinu ljubavi i sreće. Moram vam priznati da je moje srce veće za jedan broj. Mogao bih vam sada trabunjati o sreći i ljubavi, no slika je tisuću riječi. Uživajte u vikendu. Pozdrav od Nike i Luke - poručio je Luka koji je u showu bio u paru s Nadijom Amić, a nakon završetka zaljubio se u spisateljicu Ingrid Divković. Luka je i tijekom showa često isticao koliko voli djecu, a možda mu se sreća uskoro osmjehne pa se i sam okuša u očinskoj ulozi. - Prekrasno ti stoji bebač, vrijeme je da se i ti obogatiš s jednim ili dva člana - poručila mu je jedna pratiteljica.

Foto: Instagram

Podsjetimo, nakon što su Adam Kromer i Gordana Marelli javnosti otkrili da su se zaljubili nakon sudjelovanja u eksperimentu te da uskoro očekuju i prinovu, lijepa ljubavna priča dogodila se i između Luke i Ingrid. Iako je poznata spisateljica te diplomirana profesorica hrvatskog jezika i književnosti i filozofije s kolegama stručnjacima zaključila da bi za mladog komercijalista idealna žena bila njegova vršnjakinja, Zagrepčanka Nadia Amić, njihov odnos nije potrajao, a nakon što su se kamere ugasile, zaiskrilo je upravo između 29-godišnjeg Luke i šest godina starije Ingrid.

– U show sam ušao otvorena srca spreman ostvariti dublju ljubavnu vezu, ali to se nije dogodilo. A što se tiče ovakvog scenarija nakon showa, to nisam mogao ni zamisliti – otkrio je Luka medijima. Par trenutačno održava vezu na daljinu s obzirom na to da je Luka iz Zagreba, a njegova odabranica iz Rijeke, no svaki slobodan trenutak nastoje provesti zajedno. Velikih planova, kaže Luka, za sada još nemaju. – Ne planiram daleku budućnost, no kako imam vlastitu kuću i novi posao koji sam dobio u Zagrebu, selidba na more nije opcija. Sve ostalo što se mora dogoditi neka se dogodi – istaknuo je Luka koji je svoje pratitelje nedavno razveselio i informacijom da je nakon otkaza koji je dobio zbog epidemije koronavirusa uspio pronaći novi posao. – Dame i gospodo, volio bih s vama podijeliti jednu dobru vijest od mnogih u zadnje vrijeme. Ta jedna od mnogih jest da sam dobio posao! Nadam se da ste sretni i zadovoljni jer kreće nabolje – poručio je nedavno 29-godišnji komercijalist koji je kao šestomjesečna beba posvojen s bratom blizancem. S biološkim roditeljima nikada nije stupio u kontakt, no zato je roditeljima koji su ga podigli izuzetno zahvalan na svemu. U slobodno vrijeme volontira u jednoj dječjoj udruzi, a kod djevojke mu je izuzetno bitno da je empatična kao i on. Sreća mu se, čini se, uz Ingrid konačno osmjehnula na svim područjima.

A svoju mirnu luku, čini se, nakon brojnih ljubavnih brodoloma konačno je pronašla je samozatajna Riječanka, inače autorica tri popularna romana “J..be li vas ego?”, “Knjiga za divlju ženu” i “Živi mi se”. Ingrid do sada nije imala sreće u ljubavi, a to se dalo naslutiti i iz njezine objave kojom se nedavno nastojala obraniti od dušobrižnika koji su propitkivali njezinu stručnost u showu s obzirom na to da sama nikada nije stala pred oltar i okusila brak. – Vidite, čini se nema ništa stručnije od nježnog ljudskog srca koje se slomilo nekoliko puta, ali i dalje nije prestalo da ljubi, nada se i diše. Kada prestanemo biti kanibali međusobnih osjećaja, kada prestanemo jesti jedni druge, iznutra, svanut će dan kada ćemo svi odreda moći okusiti istinsku ljubav, onu za koju nam neće trebati nikakvi recepti izvanjskih “stručnjaka”, jer ćemo tog najkompetentnijeg stručnjaka znati okusiti u sebi – poručila im je tad 35-godišnja spisateljica koja je svojim iskustvom nastojala pomoći i parovima u socijalnom eksperimentu “Brak na prvu” ne sluteći da će joj upravo sudjelovanje na ovom TV projektu donijeti ono za čime je i sama dugo čeznula – pravu i iskrenu ljubav.