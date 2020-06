Luka iz 'Braka na prvu' ima novi posao: 'Nažalost nisam influencer'

Luka Budak, kandidat emisije "Brak na prvu" nije pronašao ljubav s kandidatkinjom u showu, negos psihologinjom Ingrid Divković. Luku danas na Instagramu prati gotovo 17 tisuća ljudi, s kojima redovito dijeli detalje iz privatnog života. Doznali smo tako da je ostao bez posla, bio u karanteni, a zatim mu je i kuća stradala u potresu. No, optimistični Luka nije kluno duhom, nego na već našao novi posao.

- Dame i gospodo, kao što već znate odnedavno imam novi posao, a s obzirom na to da sam primao vaše poruke s pitanjima kakvim se to ja poslom bavim (nažalost nisam influencer) ovim vas putem želim upoznati s njim. Naime, kažu da je loše zatvarati se, no ono čime se ja bavim jest da zatvaram i štitim od vanjskih utjecaja. Konkretno, radim kao komercijalist za PVC i ALU stolariju za jednu od najrenomiranijih firmi u Hrvatskoj i mogu vam reći da mi je posao izrazito izazovan i dinamičan što mi jako paše. Eto, sada znate sve, pa se možemo baciti na posao - napisao je Luka.