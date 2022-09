Loši odnosi: Pojavila se snimka neugodnog trenutka između Kate i Meghan, čini se kako se ne podnose

Meghan Markle i princ Harry nakon dugo vremena susreli su se s princem Williamom i Kate Middleton. Pred dvorcem Windsor pozdravili su mnoštvo koje je došlo odati počasti pokojnoj kraljici Elizabeti II. Princ William organizirao je to spontano okupljanje, navode britanski mediji, te iz poštovanja prema baki odlučio ostaviti nesuglasice po strani. No društvenim mrežama sada se proširio video koji pokazuje kako su tenzije između Kate i Meghan bile uzavrele. Snimka prikazuje neugodnu situaciju nakon što supružnici izašli iz automobila.

Vojvotkinja od Sussexa i princeza od Walesa jedva su razmijenile poglede. Iako su u početku viđene kako izlaze s iste strane automobila, Kate je ubrzo prešla na drugu stranu, a nije pričekala Meghan da joj se pridruži. Također, korisnici društvenih mrežama podijeli su fotografiju gdje s čudnim i pomalo nedefiniranim izrazom lica Meghan gleda prema Kate što je odmah pokrenulo raspravu i sumnje kako je odnos između dvije dame izrazito loš. Obožavatelji kraljevske obitelji primijetili su i kako je Kate ''ledenim'' pogledom gledala Meghan prije nego što je mahnula okupljenima sa smiješkom na licu.

The Wales's and the Sussexes have come together to view some of the many tributes for the Queen left by the public outside Windsor Castle. A Palace spokesperson says, "The Prince of Wales invited the Duke and Duchess of Sussex to join him and the Princess of Wales earlier." pic.twitter.com/YCXhu9yRlk