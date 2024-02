Lorena Bućan: 'Pjevam zbog publike, a jako mi je drago kada i struka prepozna moj rad'

Ova 22-godišnjakinja definitivno živi svoj san! Splićanka Lorena Bućan, mlada glazbenica moćnog glasa i dalmatinskog sentimenta, iza koje su već nagrade publike, struke, ali i impresivne pozicije na platformi YouTube s pjesmama "Jel' moguće", "Tvoja i gotovo", "Kad si ti u pitanju", "Kako samo mater zna", "Jedno bez drugoga" i "Ženska snaga", osigurali su joj nominaciju i za najprestižniju domaću medijsku nagradu Večernjakovu ružu u kategoriji novo lice godine. Nije mogla sakriti oduševljenje i uzbuđenost što je nominirana među pet najboljih novih lica na domaćoj sceni, a priznala nam je da nikoga od njih ne gleda kao konkurenciju, već joj doista laska ovakva nominacija. Najveća su joj podrška osim brojne publike i roditelji, ali i Huljići, točnije spisateljica Vjekoslava Huljić koja potpisuje njezine pjesme i Ivan Huljić. Njima slijepo vjeruje i jako im je zahvalna, a kada rade na novim pjesmama, ona im je, kaže, potpuno prepuštena.

Nominirani ste za prestižnu medijsku nagradu Večernjakovu ružu u kategoriji novo lice godine. Kako se osjećate zbog nominacije i kako ste zapravo reagirali kada je do vas došla ta lijepa vijest?

Iznimno sam zahvalna i sretna što sam nominirana za novo lice godine. Jako mi je drago kad netko iz struke prepozna moj rad. Ne mogu se točno sjetiti kad sam saznala za to, ali mislim da mi je netko od prijatelja javio odmah nakon objave.

Koliko je publika zavoljela vašu glazbu najbolje pokazuje pjesma "Jel' moguće", koja je bila među najslušanijima na YouTubeu. Koliko vam znači to što vas je publika, ali i struka primijetila i uvrstila vas među najbolje mlade izvođače?

Podrška i ljubav publike uvijek mi puno znači. Bavim se pjevanjem iz više razloga... Jedan od razloga divni su ljudi koji slušaju moju poruku i koji sa mnom dijele dobru energiju na pozornici. Nema mi ljepše stvari nego kad vidim da sam ostavila pozitivan dojam na ljude, a ponekad i nekoga dotakla malo dublje.

Svakako nije mogao proći nezamijećeno i koncert Erosa Ramazzottija u pulskoj Areni kojemu ste bili predgrupa. Kako je zapravo došlo do tog angažmana?

Ljudi iz Erosova tima gledali su moje pjesme na YouTubeu. Tako je sve počelo i dogodio se nastup koji ću pamtiti do kraja svog života. Nadam se da ću imati još prilika ponovo čuti Erosa uživo... Takav se koncert rijetko viđa i sluša!

Spisateljica Vjekoslava Huljić zadužena je za tekstove vaših pjesama, a Ivan Huljić autor je glazbe, ali i nekih vaših pjesama. Kako zapravo izgleda taj proces stvaranja pjesme i imate li ikakvo "pravo glasa" kada su u pitanju vaše pjesme? Dajete li neke svoje savjete ili im slijepo vjerujete?

Uvijek sam im potpuno prepuštena. Vjerujem im toliko da sam pred svaku pjesmu sigurna da je to – to. Za sami proces pjesme uglavnom prvo bude glazba, melodija... Kasnije se na atmosferu i emociju glazbe piše tekst. Rijetko kad mi nedostaje nešto u pjesmi, ali kad imam što za reći, to najčešće bude samo pitanje vezano za aranžman koji se tek kasnije dovršava. Oni toliko dobro rade svoj posao da se tu nema što govoriti. Gotovo je svaka pjesma dosad na prvu bila – to!

Možemo li onda reći da je nominacija za Ružu došla baš u pravo vrijeme i je li ona potvrda da svoju karijeru gradite u pravom smjeru?

Definitivno. Nisam baš osoba kojoj su važne razne potvrde... Ali kad su u pitanju ovakve prestižne nagrade, ne mogu drugo nego biti presretna.

Što mislite tko vam je najveća konkurencija u kategoriji novo lice godine?

Stvarno ne mogu izdvojiti nikoga. Nikad nisam voljela gledati moje kolege kao konkurenciju. Ne smatram da je itko od ikoga vrjedniji, dapače, svatko od nas ima svoje kvalitete i s razlogom smo nominirani za ovu nagradu. Prema svima imam toliko poštovanje i bit će mi istinski drago ako bilo tko od njih dobije nagradu. Na kraju, svi smo mladi, a meni nema draže stvari nego kad vidim da mladi ljudi uspijevaju.

Kako vaši roditelji gledaju na vašu glazbenu karijeru i jesu li vam oni najveća podrška?

Oni me podržavaju od početka. Još odonda kad su mislili da mi je pjevanje hobi. Otad se ulagao sav trud u male nastupe, od satova pjevanja, do scenskog nastupa pa tako do odjeće i frizure.

Dolazite li na dodjelu Večernjakove ruže i koga ćete sa sobom povesti?

Dolazim, nisam još sigurna hoće li itko ići sa mnom. To uglavnom isplaniram u posljednji trenutak.

Ako osvojite Večernjakovu ružu kome biste je voljeli posvetiti?

Posvetila bih je svim ljudima koji me slušaju i prate moj put. Zauvijek ću im biti zahvalna i svaki put kad pjevam, pjevam za njih.

