Lopez raspametila obožavatelje u grudnjaku i tangama: Nitko ne vjeruje koliko je zgodna

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez malo je toga ostavila mašti dok je pozirala u raskošnom crvenom kompletu donjeg rublja jednog poznatog brenda čije je zaštitno lice, a sve zbog nove kampanje koju je snimila. Latino diva 54-godišnja Jennifer pokazala je svoje utrenirano, utegnuto i vitko tijelo, a crvenim rubljem do izražaja su došle njezine bujne obline - a kojima je ovaj put izazvala divljenje obožavatelja.

- "Zauvijek ću biti zaljubljen u tebe", "Ljepotica si prava", "Zaslužuješ sve crvene ruže svijeta", "Lutko, ti si božica svemira", "Ti si kao vino", "Nikad nećeš ostarjeti", "Ben Affleck je pravi sretnik" - samo su neki od komentara vjernih obožavatelja ispod fotografije.

Jennifer je nedavno objavila reizdanje svoje pjesme "Can't Get Enough", koja se nalazi na njezinu novom albumu "This Is Me... Now", a nastavak je onog "This Is Me... Then" iz 2022. godine. U novoj pjesmi pjeva o svojoj vezi s Affleckom za kojeg se udala u Las Vegasu prije godinu i pol, a to nije jedina pjesma posvećena njezinu suprugu na albumu jer je tu i "Dear Ben II", nastavak pjesme "Dear Ben" a albuma "This Is Me... Then".

Inače, Jennifer i Ben jedan su od it holivudskih parova, a i jedan od najslavnijih današnjice. Osim toga, svakako su i jedan od najintrigantnijih. U jednom trenutku izgledaju zaljubljenije no ikad, a u drugom pak se svađaju i prepiru u javnosti bez suzdržavanja - pa su njihovi obožavatelji često u nedoumici što se s njima točno događa. Njima blizak izvor nedavno je otkrio za OK Magazin kako vjeruje da će njihovu braku doći kraj jednostavno zato što Jennifer nije svjesna očitih upozorenja i 'red flegova' koja ona ne primjećuje, mnogi oko nje jesu.

- Ovo traži probleme. Jen kaže da ona i Ben imaju PTSP od silne medijske pompe kada su bili prvi put zaručeni, a onda u sljedećem dahu promovira film o njihovoj vezi. Toliko je uhvaćena svoju romantičnu fantaziju da joj nitko ne može reći da uspori, čak ni Ben. Sve objave na društvenim mrežama, to je već pretjerano. Koristi svoj brak i privatne trenutke za promociju svog albuma i servira svoju vezu na pladnju kako bi je javnost ponovno mogla proždrijeti. I svi misle da će joj se to obiti o glavu - zaključio je izvor blizak njoj.

Podsjetimo, Jennifer i Ben bili su zajedno od 2002. do 2004. godine, nakon što su se upoznali na snimanju filma "Gigli" i zaručili se, no nekoliko godina kasnije raskinuli su zaruke. Svoju su romansu na iznenađenje mnogih obnovili 2021. godine, a vjenčali su se godinu dana kasnije. Od tada provode mnogo vremena zajedno i sa svojom šarolikom obitelji.

