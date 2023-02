Lokomotiva - ili kako arhitektica Lana Puljić nije uspjela pobjeći modi

Priča o hrvatskom modnom brendu Lokomotiva poučna je na mnogo različitih načina, ali ovaj put istaknut ćemo dvije možda i najvažnije karakteristike koje ovaj brend izdvajaju iz domaće ponude. Prva je vezana uz sam početak brenda kada su ga zajedno stvarali Lana Puljić i Luka Grubišić, tada u ljubavnoj vezi, kada je Lokomotiva bila vesela, razigrana, kao oličenje njihove mladosti. No, kada su oboje odlučili krenuti nekim drugim putovima, Lokomotiva je ostala u Laninim rukama, a ova je arhitektica ovaj modni brend usmjerila ka, kako ona sama kaže, ženama s karakterom. Od te 2017. godine Lokomotiva je u prvom redu poznata po sjajnim kaputima i istim takvim koktel haljinama.

No, ima tu još mnogo modnih poslastica zbog kojih se mušterije vjerno i uporno vraćaju - po još modnih čarolija. Lana kaže kako su za njenu zarazu modom u prvom redu krive njena baka i bakina najbolja prijateljica - teta Vesna. A teta Vesna je Vesna Stublić (mama rockera Jure Stublića) koja je u vrijeme Laninog djetinjstva bila jedna od najboljih i najtraženijih zagrebačkih krojačica, koja je šivala za operne dive i čije modele, koje joj je šivala dok je bila malena djevojčica, Lana i danas pomno čuva. - Kada danas razmišljam o svom djetinjstvu, jako puno smisla ima posao kojim se danas bavim. Cijelo djetinjstvo sam se igrala s odjećom, od Barbika koje sam obožavala, pa do izmišljanja kazališnih predstava koje sam priređivala kod kuće samo kako bih mijenjala kostime zajedno s ulogama. A teta Vesna je bila najbolja prijateljica moje bake i one su 45 godina svako jutro zajedno pile kavu. Teta Vesna je i meni šivala, a ja sam stalno bila uz nju i bilo mi je jako zanimljivo kako se to radi - otkriva Lana. Kaže kako je kao malena djevojčica maštala da će biti balerina te tvrdi kako iz te faze potiče njena velika ljubav prema tilu, ali i da njene kolekcije otkrivaju tu crtu teatralnosti koju je voljela još dok je bila dijete.

Priča kako je cijeli život imala jaku potrebu kreativno se izražavati, a nakon klasične gimnazije ipak je odabrala arhitekturu, jer uvijek je više naginjala tehničkim znanostima, iako je najviše voljela povijest umjetnosti. Voljela je arhitekturu, jer je to bio vrlo konkretan fakultet koji daje širinu.

- Ma ja sam oduvijek bila tip koji je volio svašta, a kako da odlučiš o budućnosti kada ti je 16 il 17 godina? - pita se. Voli uspoređivati arhitekturu s poslom koji sada radi i kaže: - Arhitektura ti daje ovojnicu života, odjeća ovojnicu tebe samog. Ima tu poveznica, ali moda daje više slobode. I ono što mi je posebno važno u modi, puno brže vidiš rezultate svog rada. Uvijek sam bila tip osobe koji je htio vidjeti to što radi, a moda je zaista vrlo konkretna - priča i kaže kako je još tijekom studija shvatila da joj treba više slobode od onog što pruža arhitektura. Objašnjava kako je sanjar koji voli oko sebe stvoriti neki svoj svijet, a moda joj pruža baš to.

- Moda je višeznačna, osim one najkonkretnije svrhe da se odjenemo kada je hladno i da nas odjeća štiti, moda je i lijepa, moda je i umjetnost. Moda može biti medij kojim komuniciramo, s kojim se prezentiramo. Uvijek kažemo kako odjeća ne čini čovjeka, ali rekla bih da to baš i nije istina. Svi smo mi vizualna bića i ne možemo izbjeći taj prvi dojam. A naša odjeća daje ljudima onaj prvi, početni input o nama i učini to prije nego što nekom pružimo ruku i predstavimo se. I u tome je ljepota mode - objašnjava. Priča kako su Luka i ona kroz ljubavnu vezu počeli zajedno raditi, spontano došli do toga da stvore neki modni brend. To se poklopilo s trenutkom kada je diplomirala i neko je vrijeme paralelno radila u svojoj struci i u modi.

- Bilo je to razdoblje u kojem sam puno naučila, kao da mi je trebalo baš to vrijeme da do kraja osjetim što želim raditi i što želim biti - kaže. Tako je i donijela odluku da je njen poziv moda, ali i da krene u London. Tamo je završila postdiplomski studij na renomiranom London College of Fashion i prisjeća se te sjajne godine. I dok pričamo o tome kako je London modna lekcija koju dobiješ i kada samo šećeš ulicama tog grada, ona priča kako joj je bilo važno i na modnom polju steći obrazovanje, savladati neke tehničke stvari u modi, ali i dati si vremena da prodiše.

- Cijela ta godina školovanja bila je koncipirana po konkretnim radionicama, malo je tu bilo predavanja, jer se smatra da su studenti to već savladali. Doslovno smo od jutra do mraka bili u radionicama, koje su sjajno opremljene, gdje su tehničari cijeli dan na raspolaganju studentima i uz ljude koji te potiču da sve isprobaš, da eksperimentiraš. To te oslobodi, naročito kada dođeš iz Hrvatske gdje je obrazovanje drugačije. Ovdje ti daju zadatak i kao da se očekuje da ti u njemu pružiš rezultat koji će zadovoljiti tvoje profesore, a ne tebe samog - objašnjava. Nakon slobode koju je imala u Londonu, povratak u Zagreb bio je "civilizacijski šok" i ona to ne skriva. Trebalo joj je vremena da stvari ponovno postavi na noge, iako joj je London dao veliko samopouzdanje i vjetar u leđa. Tada je Lokomotiva postala Lana, a Lana Lokomotiva.

- Uvijek napominjem da je moj brend ekstenzija mene same, jer to je estetika koja otkriva kako ja vidim ženu, lijepo odijevanje - ističe Njenu modu vole i nose vrlo različite žene, žene različite dobi, od djevojaka od osamnaest do žena u pedesetima i šezdesetim godinama, a ona kaže: - To su žene s jako puno karaktera. Moja moda može biti i ekstravagantna, imati neki pomak, ali je istovremeno jako nosiva za žene koje to znaju nositi. I nisu to samo žene, jer po narudžbi radim i mušku odjeću - priča i kaže kako joj je najdraže negdje na ulici vidjeti osobu koju ne poznaje, a koja sjajno nosi Lokomotivu, jer ti su ljudi udahnuli novi život njenoj kreaciji i svaki taj komad zaživi na onome tko ga nosi i na toj osobi dobije - novi karakter. Oduvijek je njena Lokomotiva prepoznatljiva po kaputima i koktel haljinama: - Kaputi su tu svake zime i zaista ih puno radim, a sada za proljeće imam i dva balonera u ovoj zadnjoj kolekciju. Drugi me pak prepoznaju po haljinama, a najpoznatija je haljina golih leđa s volanima. To je jedna od prvih haljina koje sam napravila, ona je iz moje prve samostalne kolekcije iz 2018. godine, ali i danas se prodaje. Žene je stalno traže - priča Lana i kaže da je baš zbog toga taj model napravila u dužoj i kraćoj varijanti, te užoj i široj. No, u zadnje vrijeme sve su traženija i njena odijela, a kada se pogledaju njeni modeli ukrašeni lancima, koji su nevjerojatno seksi, jasno je i zašto. - U prošloj kolekciji bilo je 50 posto baš odijela, ali ni sama nisam očekivala takav odjek. Ne znam je li to pitanje trenda, jer za mene je odijelo idealni odjevni komad, koji nosiš od jutra do mraka i možeš ga doslovno iznositi i kombinirati na najrazličitije načine. I nikada nemaš taj osjećaj da si stalno u istom - ističe.

Lana kaže da voli modne revije, jer nema boljeg načina da neka odjeća zaživi. Priča kako odjeći treba ljudsko tijelo i kako nema te fotografije, kampanje, videa i društvene mreže koji će na isti način predstaviti novu kolekciju kao kada se ona gleda na tijelima u pokretu. Zazire od hiperprodukcije i brze mode te se nada da će nas i ekološki trendovi vratiti na neko drugačije razmišljanje o modi, koja će postati sporija, smislenija, jednostavno - održivija. Ona sama je prava ljubiteljica vintagea, koja je poharala sve obiteljske ormare i prikupila najbolje odjevne predmete koje pažljivo čuva. Naravno, priznaje kako su društvene mreže donijele osjećaj da te gleda cijeli svijet i da taj isti svijet naručuje iz njenog web shopa, kao i da joj se baš zbog toga nude razne suradnje. - Godi to - ističe Lana. - To je i svojevrsna potvrda da dobro radim to što radim. Prijateljice koje vole modu s pomakom Poznata i cijenjena zagrebačka slastičarka Ivana Čuljak Lošić ljubiteljima slatkih zalogaja poznata je pod imenom svog brenda s društvenih mreža - Neka jedu kolače. Mnogi drugi su je upoznali i kao rasplesanu članicu omiljenog TV showa "Ples sa zvijezdama", u kojem je sudjelovala 2022. godine i doista dala sve od sebe da savlada i tu umjetnost. Naravno, u hrvatskoj javnosti Ivana je dobro poznata i kao žena sa stilom, a tom stilu pridonosi i Lokomotiva. Kako je Ivana ovih dana na jednom od svojih omiljenih gastro putovanja na kojima skuplja nova iskustva za razvoj svog posla, koji doslovno oduševljava svakim novim zalogajom, detalje nam je otkrila Lana. Njih dvije su odavno prijateljice, a Ivana izuzetno rado nosi odjeću iz Laninog brenda Lokomotiva, gdje uvijek u prvi plan stavi upravo haljine, koje je oduševe činjenicom da su ženstvene, ali ne na onaj uobičajeni način, već je to ženstvenost s pomakom. Taj "pomak" očito je mjesto na kojem su se našle te dvije vrhunske kreativke, pa je tako Ivana Čuljak i bila model za lanjsku ljetnu Lokomotiva kolekciju, koja je dobrim dijelom završila i u njenom ormaru.