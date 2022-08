Ljubio je Jennifer Lopez, a nekadašnji latino zavodnik sada je iznenadio svojim ispijenim izgledom

Pjevač i glumac Marc Anthony (53) snimljen je na luksuznoj jahti u Miamiju u društvu obitelji Beckham. Marc, David i njegov sin Romeo sjedili su na terasi i uživali u suncu i razgovoru, no pažnju je ukrao upravo glazbenik koji je mnoge iznenadio svojim izgledom. Naime, nosio je samo kupaće hlače te je pokazao svoje brojne tetovaže, ali i nikad mršaviju figuru.

Nekadašnji latino zavodnik izgledao je umorno, raščupano i pomalo zapušteno što je iznenadilo njegove obožavatelje. Nakon druženja na jahti, Marc je u društvu zgodne zaručnice Nadie Ferreire pratio nogometnu utakmicu Intera za koji igra Beckhamov sin Romeo, a sretan par nije mario za okupljene fotografe pa su razmijenili strastvene poljupce na stadionu.

Foto: Profimedia Lijepa Nadia pažnju je ukrala u bijelim hlačama i topu koji su naglasili njezinu vitku figuru i isklesan trbuh. Par se zaručio u travnju ove godine, a vezu su dugo skrivali od javnosti.

Pjevača poznatog po hitovima 'You Sang To Me' i 'I need to know', mnogi se sjećaju i kao bivšeg supruga pjevačice i glumice Jennifer Lopez. “Kemija” između partnera bila je očita u spotu za njihov duet “No Me Ames”. Prvi put kad ju je ugledao, pjevač je rekao: “Ti ćeš biti moja žena”, napisala je Jennifer u memoarima.

Njihova veza činila je ljude sretnima. Dala im je vjeru u pravu ljubav. Ali nakon nekoliko godina prividno skladnog braka (šuškalo se da je Marc zlostavljač) odlučili su se razići 2011. godine. Jennifer je dobila skrbništvo nad blizancima Maxom i Emmom, no na kraju su se dogovorili o zajedničkom odgoju djece.

