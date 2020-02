Ljubavni brodolom! Glumica ostavila 39 godina starijeg holivudskog velikana: 'Škrt je i star'

Kada se 79-godišnji Al Pacino pojavio sam na dodjeli Oscara počelo se nagađati kako je prekinuo vezu s 39 godina mlađom izraelskom glumicom Meital Dohan.

Ove glasine potvrdila je i sama Meital i za Daily Mail otkrila kako je razlika u godinama presudila njihovoj ljubavnoj vezi. - Teško je biti u vezi sa starijim muškarcem pa čak i kad je to Al Pacino - rekla je Meital i potvrdila kako je ona prekinula njihovu dvogodišnju vezu i to zato što Pacino nije bio voljan trošiti novac.

- Kako da pristojno kažem da je bio škrt? Jedino što mi je kupio bilo je cvijeće - rekla je Meital. Kaže kako unatoč njenom trudu i ljubavi jednostavno nije išlo među njima jer je razlika u godinama bila prevelika.

- Pokušala sam se zavarati ali jednostavno nije išlo, on je stariji čovjek i to je to - rekla je 40-godišnja glumica. Zadnji put su se zajedno u javnosti pojavili u listopadu na premijeri "Irishmana".

Al Pacino ima bogatu ljubavnu povijest i prije Meital bio je u vezi s argentinskom glumicom Lucilom Solom, a bio je i u vezi s Dianom Keaton, Penelope Ann Miller, Kathleen Quinlan i s Beverly D'Angelo s kojom ima 18-godišnje blizance Oliviju i Antona. Iz veze s Jan Tarrant ima 30-godišnju kći Julie Marie.