NA NOVOJ TV

Lijepe vijesti za gledatelje omiljene serija u Hrvata: 'Nadmašili su sva očekivanja i postali pravi fenomen!'

Vecernji.hr
13.11.2025.
u 22:30

Veselje zbog povratka na snimanje ne skriva ni Mijo Kevo: „Kao da nije prošlo pet mjeseci. Toliko smo povezani da sve ide gotovo automatski. Ipak, osjećaj povratka dragih ljudi i članova ove male obitelji uvijek je poseban – prirodan, ugodan i normalan za dušu i tijelo.“

Nakon nekoliko mjeseci zasluženog odmora, glumci najgledanije domaće serije Kumovi, ovoga tjedna ponovno su zauzeli set i započeli sa snimanjem novih nastavaka, koji će gledateljima donijeti nove, svježe i duhovite zgode Zaglavčana. „Kada radimo predstavu ili film, to traje intenzivno otprilike dva mjeseca. No, Kumovi su nadmašili sva očekivanja i postali pravi fenomen!“ - istaknula je glumica Olga Pakalović, koja se s veseljem vratila na set, a njezin povratak na snimanje obilježile su prve scene s kolegama Ecijom Ojdanić, Zdravkom Vukelićem, Dariom Lorenci Flatz i Radoslavom Mrkšić. Petra Kraljev, koja u seriji glumi Milicu, otkrila je da su se stari ritam i dobra atmosfera na setu brzo vratili, a za svog supruga Marka u seriji priznaje: „Mijo vrlo često nasmijava sve prisutne svojim osebujnim životnim pričama. Ponekad se čini kao da snimamo seriju unutar serije! Vjerujem da bi i te priče iz backstagea bile jednako gledane kao i Kumovi.“

Glumac kojeg gledamo kao Dragu u Kumovima veliki je zaljubljenik u sport: 'Hajduk zauzima važan dio mog života'
1/7

Veselje zbog povratka na snimanje ne skriva ni Mijo Kevo: „Kao da nije prošlo pet mjeseci. Toliko smo povezani da sve ide gotovo automatski. Ipak, osjećaj povratka dragih ljudi i članova ove male obitelji uvijek je poseban – prirodan, ugodan i normalan za dušu i tijelo.“ Iako im je pauza dobro došla, svi članovi ekipe slažu se da su s veseljem ponovno uskočili u svoje „stare cipele“. Odmor i pauza bili su ljekoviti, ali sada ulazim u stare cipele i nema stresa. Veselim se ekipi i druženju, s punim povjerenjem. Čak sam imala malu tremu! Kao da pauze uopće nije ni bilo“, otkrila je Pakalović. Dok snimanje novih nastavaka traje, gledatelji već večeras mogu pratiti nove uzbudljive trenutke u Zaglavama. Ivka pronalazi nepoznatu ženu u Vinkovom krevetu i upozorava ga da će selo brujati, no Vinko uživa u svom izboru. U međuvremenu, Šima odlazi iz Zaglava kako bi pronašla mir, koji neće dugo trajati. Goran se prijavljuje u bolnicu i donosi važnu odluku. Znači li to da će Marko Šank dobiti novi bubreg? Uzbudljive rasplete ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!

Kupnja