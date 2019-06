Legendarni američki pjevač završio u bolnici, kruže glasine da umire

Nakon što je završio u bolnici zbog teške dehidracije, Kenny Rogers (80) se na Twitteru zahvalio fanovima na dobrim željama ozdravljenja i poručio da planira 'ostati ovdje još mnogo predstojećih godina'.

- Kenny je podvrgnut bolničkom liječenju u lokalnoj bolnici u Georgiji i liječi ga se zbog dehidracije - stoji u izjavi na društvenim medijima i nastavlja: 'Rogers će se tamo zadržati dok ne završi kompletnu fizikalnu terapiju kako bi vratio svoju snagu. Cijeni vašu brigu i dobre želje i uvjerava vas da planira još godinama ostati ovdje'.

Due to recent wild misinformation and speculation from several media outlets, we are issuing the following statement on behalf of Kenny Rogers: pic.twitter.com/hUhCKgZQdY