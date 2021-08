Lana Jurčević otkrila svoj stav o djeci: Planiram biti solo, luda, bogata bad bitch zauvijek'

Pjevačica i influencerica Lana Jurčević (36) na svojem je Instagram profilu podijelila video u kojem je otkrila svoje planove za budućnost. Jurčević je na šaljivi način reagirala na pitanja o udaji i djeci. „Svi me stalno pitaju kada ćeš se udati i imati djecu. Nikad! Planiram biti solo, luda, bogata bad bitch zauvijek“, odgovor je iz videa za TikTok hit "Best Friend" kohjeg izvode Saweetie i Doja Cat, a pjevačica i influencerica preuzela ga je u svom Tik tok videu. „Žuta minuta. Ne shvaćajte sve preozbiljno. Al da mi je dosadno sa samom sobom - nije nikad“, napisala je u opisu objave na Instagramu, a njezini pratitelji su joj u komentarima pružili podršku. „Bravo, Lana! Nema glume i pretjerivanja, takva kakva jesi!“, poručili su joj u jednom komentaru. Neki su se i složili s njom. „Znači, mood životni“, pisalo je. Neki su i komentirali šaljivost ovog videa. „Ma neee“ Ovo jeee hit. Majke mi, ti si show“, također je jedan od komentara. „Ovo ti je najbolja pjesma do sada“, našalio se jedan pratitelj.

Inače, Jurčević u zadnje vrijeme objavljuje pod #stvarniJA koji je koristila i u kampanji svog brenda LaPiel. Ovakvim objavama pjevačica i influencerica se želi približiti svojoj publici te istaknuti da je važno pokazati da nije sve savršeno.

Podsjetimo, Jurčević je došla u središte pozornosti i zbog svojih kilograma, a pjevačica je i tada istaknula #stvarniJA. Njezini kilogrami pod povećalo su došli nakon njezinog pojavljivanja na dodjeli nagrade 'Porin'. Tada je Neven Ciganović u jednoj showbiz emisiji prokomentirao kako izgleda da pjevačica ima viška kilograma te da situacija uzrokovana koronavirusom ne utječe dobro na nju. Jurčević je odgovorila videom kojim pokazuje gdje sve ima viška te dodala da se radi o nekoliko kilograma koji nisu problem. Istaknula je i da to uopće nije važno, nego je važno ono što je u glavi. Ciganović ju je ponovno prozvao kad je zaključio da se ne radi o nekoliko kilograma kako je ona navela nego o čak njih 10. Nakon toga pjevačica je objavila i fotografiju u kupaćem, a pratitelji su komentirali da oni višak kilograma ne vide. Dodajmo i da je Jurčević u vezi s Filipom Kratofilom, a veza traje tri godine.

