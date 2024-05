Kristijana oduševila, no nisu svi bili široke ruke! Ante dao najnižu ocjenu – zbog žilavog mesa

Desetke su domaćici dali Mira i Martin, koji su bili oduševljeni jelima i atmosferom. Nešto stroži bili su Željana i Ante. Dok je Željana dala devet bodova - i to zbog malina, Ante je dao svega sedam bodova Kristijani. Razlog je bilo žilavo meso.

Pripravu večere započela je Kristijana desertom 'Mix okusa'. "To je po meni neki klasični mix, ali dobar miks, bijela čokolada i malina - ukusno", komentirala je Mira. "S ovim nema greške, kad se sjetim maline i čokolada, to je dobar miks, mislim da će to biti skroz dobro", dodao je Ante. Nakon deserta, Kristijana se okrenula glavnom jelu nazvanom 'Pronađi praščića'. "Netko je ovo dobro kamuflirao", komentirala je Željana. Praščić je, otkrila je domaćica, kamufliran u teletini. "Možda je teletina navlakuša, a moglo bi biti svinjetine. Ime je kreativno, postoji šansa da više mesnih elemenata bude", naslutio je Martin i bio u pravu, domaćica je teletinu punila s pršutom i pancetom. Za kraj, spravila je domaćica '(Pa)štetu na kvadrat'. "To će vjerojatno biti inćuni i slanutak", ocijenila je Željana. "Možda bude i šteta na kvadrat - bez 'pa'", dodao je Ante. Nakon što je spravila predjelo, Kristijana se okrenula pripremi za dolazak gostiju.

Ekipu je dočekala u dvorištu sestrine obiteljske kuće, a nakon upoznavanja, gostima je Kristijana ponudila travaricu, rogačušu, teranino i orahovicu. "Domaćica je bila super, opuštena - kakva treba biti", pohvalio je Kristijanu Ante. "Prvi dojam više nego dobar, vidi se da je dobroćudna i dobronamjerna", dodao je Martin. "Rogačuša se stvarno prekrasna", zaključila je Mira.

Uslijedilo je predjelo - '(Pa)šteta na kvadrat'. "Odmah je iz tanjura bilo jasno da se potrudila, da se potrudila nešto kreativno iznijeti na stol", komentirao je Martin izgled predjela. "Taman porcija da se ne prejedeš, ali da utažiš glad", dodala je Željana. Nakon predjela, domaćica je servirala glavno jelo. "Pašteta od slanutka je nešto novo, a pašteta od inćuna mi je bila bolja za razliku od ove. U kombinaciji s brusketima - divota", pohvalila je Mira predjelo.

VEZANI ČLANCI:

'Pronađi praščića' iduće je jelo koje je domaćica poslužila. "Glavno jelo je izgledalo zanimljivo, posebno riža", komentirao je Ante. "Boje su se miješale, riža s kurkumom, vidi se da se Kike potrudila i dala sve od sebe", dodao je Martin. Tijekom večere je na temu došlo i Martinovo zanimanje pa je otkrio domaćici da je geodet te zaposlen u županiji. Blagovanje glavnog jela je uskoro došlo kraju, a pohvale pred desert su pljuštale. "Poseban začin i kvalitetu je dao domaći pršut kojeg radi njezin tata. Vidi se kvaliteta, vidi se da je rukom rezan", komentirao je Martin domaćicu. "Fenomenalan okus glavnog jela", dodala je i Željana.

Stigao je za kraj desert s malinama i bijelom čokoladom. "Očekivala sam u čaši, bez keksa, ali sve u svemu odlično, preljev je upotpunio desert. Vrsta cheesecakea s malinom", komentirala je Mira. "Izgledao je jako lijepo, krasan preljev, bio je ukusan, lijepo posluženo, sve tip top", dodao je Martin. "Nisam ljubiteljica malina, ali bilo je ukusan", zaključila je Željana. Kraj večere je stigao, a Željana je ekipi udijelila poklone domaće proizvodnje. Nakon pohvala za poklone, glazbeno iznenađenje sve je do kraja začinilo. Zasvirao je ekipi harmonikaš Ante Barać iz Solina.

VIDEO: Tomislav Štengl o lobiranju na Euroviziji: 'Za to se oduzimaju bodovi'