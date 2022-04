Kourtney Kardashian priznala da se vjenčala u Las Vegasu pa objavila detalje: 'U 2 ujutro nakon epske noći i malo tekile'

Kourtney Kardashian (42), zvijezda reality showa “Keeping Up With the Kardashians” i vlasnica lifestyle portala “Poosh” vjenčala se u Las Vegasu za svog dečka, bubnjara grupe Blink 182 Travisa Barkera (45) nakon godinu dana veze. Vjenčanje su održali u kapelici u Las Vegasu, a vjenčao ih je "Elvis Presley" u dva ujutro odmah nakon dodjele Grammy nagrada. Sama Kourtney sada je napokon objavila detalje vjenčanja, ali i podijelila fotografije.

- Jednom davno u dalekoj zemlji (Las Vegas) u 2 ujutro, nakon epske noći i malo tekile, kraljica i kralj otišli su u jedinu otvorenu kapelu s Elvisom i vjenčali se (bez dozvole). Vježbom do savršenstva - napisala je Kourtney u opisu objave uz fotografije.

U siječnju prošle godine se počelo šuškati o njihovoj ljubavi, kada su zajedno proveli vikend u kući njezine mame Kris Jenner u Palm Springsu odakle su oboje podijelili slične snimke na svojim profilima na Instagramu.

Veza bubnjara i reality zvijezde izazvala je čuđenje mnogih, no čini se kako je Kourtney sretnija no ikada, a obožavatelji su komentirali da proživljava novu mladost, a zajedničke trenutke često dijele na društvenim mrežama. Kourtney iz prijašnje veze ima troje djece sa Scottom Disickom. Travis je iza sebe ima dva braka i prva supruga mu je bila Melissa Kennedy od koje se rastao nakon devet mjeseci, a druga supruga mu je bila bivša Miss SAD-a Shanna Moakler. U braku su bili četiri godine, od 2004. do 2008. i imaju sina sina Landona i kći Alabamu.

