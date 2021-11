Kolinda je hit na društvenim mrežama! Pogledajte kako je proslavila pobjedu Vatrenih

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na svojim je društvenim mrežama pokazala kako slavi pobjedu Hrvatske nad Rusijom. "Idemo u Kataaaaar!!! Hvala vam, Vatreni!" napisala je Kolinda uz fotografije na kojima kleči s rukama u zraku u dnevnom boravku te u hashtagovima dodala 'Iznad svih Hrvatska'.

U komentarima su je pratitelji pohvalili. "Predsjednice, nije to to bez vašeg zagrljaja", pisali su osvrćući se na Kolindinu proslavu na prvenstvu u Rusiji, kad je uletjela u svlačionicu hrvatskih reprezentativaca. "Po meni, svlačionica je jedino mjesto gdje vi možete vidjeti igrače i čestitati im na pobjedi ili eventualno utješiti ih ako nije došlo do pobjede, dakle to je jedini način na koji ja kao predsjednica mogu doći i reći: 'Evo, ja vas poštujem, čestitam vam, dečki, odradili ste sjajan posao za Hrvatsku", objasnila je tada. "Bravo Kolinda! Iskrena i prava ljubav prema Hrvatskoj!", pohvalili su je pratitelji. "Prava navijačica", dodali su još pratitelji. "Ma uvijek bila naša najjača navijačica", dodali su još.

