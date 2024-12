Život na vagi // RTL - četiri ruže

Ne samo da je Alina Pantseyeva prva žena koja je pobijedila u "Životu na vagi", nego je tijekom šest mjeseci izgubila čak 49,3 posto svoje tjelesne mase - što je rekord u svih osam sezona ovog showa! To je epilog prošlotjednog finala kojim je završio još jedan veliki ciklus mršavljenja na RTL-u, a koji se još jednom pokazao kao jedan od najboljih sadržaja vlastite produkcije ove televizije. Koliko god ponekad bio prenaglašen i predramatičan, "Život na vagi" je uistinu show koji ljudima mijena živote na bolje, a to se najbolje vidjelo u finalnoj emisiji, ne samo na primjeru pobjednice Aline, nego i svih ostalih kandidata koji su uspjeli postići nevjerojatne transformacije. Pritom je posebno dirljivo bilo vidjeti koliko su zapravo svi unutar projekta povezani i koliko se međusobno podržavaju. I sama voditeljica Marijana Batinić na trenutke u finalu nije mogla sakriti suze pa, iako joj je publika tijekom sezone više puta prigovarala da previše tijekom razgovora s kandidatima potencira srcedrapateljske razgovore, u ovom slučaju ništa nije bilo prenaglašeno niti isforsirano, sasvim suprotno. Bilo je to jako lijepo vidjeti. Treneri kandidata, Mirna Čužić i Edin Mehmedović, također su bili veoma dirnuti te pokazali kako se zaista sa svakim od kandidata povežu i kako im je cijeli projekt više od posla. Njihova međusobna podrška i emocije te u konačnici svi skinuti kilogrami još jednom su potvrdili zašto publika toliko voli "Život na vagi".

Hot Frosty // Netflix - dvije ruže

Obožavani su među publikom i božićni filmovi, svih vrsta, od visokobudžetnih blockbustera do onih poznatih "Hallmark" televizijskih filmova božićne tematike s uvijek jedno te istom radnjom. Riječ je redom o niskobudžetnim pokušajima u kojima se glavna junakinja iz velikog grada vraća u rodni gradić gdje ponovno susreće ljubav iz mladih dana te otkriva pravi smisao blagdana. Ipak, i takvi su gledani, a čini se da je to prepoznao i Netflix koji se ove godine s još većim intenzitetom bacio na produkciju božićnih filmova pa jedan po jedan izlaze na ovoj streaming platformi koja je i po tom pitanju počela opasno konkurirati televizijama. Pritom rade blagi odmak od isprobane sheme pa tako "Hot Frosty" priča priču o oživjelom snjegoviću, a "Naša mala tajna" je klasični ljubić s ipak nešto drugačijim zapletom i opet popularnom Lindsay Lohan u glavnoj ulozi. U svakom slučaju, dobra blagdanska ponuda koja će lako zasjeniti klasični televizijski program.

Sveta obitelj // HRT 2 - tri ruže

Odličan je potez povukao HRT, koji na svom Drugom programu četvrtkom navečer emitira premijere domaćih filmova, i to onih koji su se još nedavno mogli pogledati samo u kinu. Problem je što se veoma često, nakon kino dvorana, kvalitetna ostvarenja hrvatske kinematografije nemaju više gdje pogledati, a na ovaj način imaju prilike doći do šire publike. Tako se prošlog tjedna mogao vidjeti film Vlatke Vorkapić iz 2023. godine - "Sveta obitelj". Bez da previše otkrivamo radnju, a koja se događa 60-ih godina prošlog stoljeća u fiktivnom slavonskom selu te prati disfunkcionalnu obitelj koja sve svoje nastranosti skriva iza bogatstva, religioznosti te njegovanjem tradicije pod svaku cijelu, možemo reći da je film u isto vrijeme uznemirujući i važan. Progovarajući o teškom položaju žena u ruralnim i izrazito patrijarhalnim mjestima, šalje važne poruke i za današnje vrijeme.

Dnevnik velikog Perice // HRT 1 - četiri ruže

Jedan od omiljenih domaćih sadržaja snimljenih zadnjih godina je "Dnevnik velikog Perice". Serija Vinka Brešana, koja je zapravo nastavak kultnog filma "Tko pjeva zlo ne misli", sada je dobila svoju drugu sezonu, a koja nastavlja oduševljavati baš kao i prva. Ne samo likovi i radnja, već i duh starog Zagreba i toga vremena općenito sjajno su preneseni pa će u njoj uživati i nostalgične starije generacije, ali i oni nešto mlađi koji imaju priliku naučiti nešto više o mladim danima svojih roditelja te baka i djedova. Sve, od glazbe, preko odjeće, do okruženja je sjajno, a i radnja nije spora, već je zanimljiva za pratiti iz epizode u epizodu.

