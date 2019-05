Kolakušića očekuje još puno borbi u Hrvatskoj, podmetanja i blokada

Sudac Mislav Kolakušić je osoba vrlo snažne osobnosti i vođa je. Ima ogromnu energiju i zato je radije sudionik nego promatrač.

Aktivan je i poduzetan i fokusiran na cilj koji sebi zada i kada nešto želi tada nema kompromisa.Idealan je kao borac protiv kriminala, jer točno zna koji način kriminalci imaju da dođu do plijena. Izuzetno mu je važno djelovati pa makar bio izložen riziku da pogriješi, jer je on tip borca za ono što želi i za cilj za koji je uvjeren da je potreban. Zato se bori za pravdu u ime onih koji su oštećeni, obespravljeni. Najbolji je kada ima cilj i razlog, legitimnost za svoju čast i hrabrost. Često ide glavom kroz zid, izlaže se opasnosti od nasilja.

Ljutnja prema autoritetima vodi ga u pravi rat i zato ima sukobe s okolinom ali ga to ne pokoleba. On pomaže drugima da dođu do slobode, da otkriju svoju originalnost i da otkriju ponos u istini. Sudac ima snažan nastup, ali nije baš potpuno svjestan svoje moći. Otac je u njegovom životu odigrao vrlo snažnu ulogu i nikada ga se nije usudio prevariti.

Kolakušić se bez problema suočava s moćnicima, kriminalcima i brutalnim ljudima. Često ga oni sabotiraju. Ali bez obzira na to on transformira kolektivnu svijest u Hrvatskoj. Psihologija je prirodni talenat a kada bi je još malo proučio imao bi izvrsnu mogućnost da prilazi problemima na novi način, da koristi nove i uspješnije metode u poslu. Postoji kod njega i sklonost političkom fanatizmu, jer nema strpljenja i želi najbržim putem do rješenja. Kada nešto odluči ništa ga ne zaustavlja. To je izuzetno koristan potencijal u situacijama odluke i akcije. Originalan u idejama i načinu na koji nešto napravi. Borac je za napredak, za brze reforme, za znanost.

Uvijek se natječe i kada se to ne vidi, nekada i protiv samoga sebe. Zna što ne želi. Nalazi se često u situacijama koje zahtijevaju veliku hrabrost. Njegova osobna mana je što forsira prepreke i ne uči se na greškama. Kao privatna osoba je topao i ima sposobnost uživljavanja u tuđe osjećaje. Vizionar je, zna se poetski izraziti i ima literarni dar. U svemu ima poseban stil, eleganciju i osjećaj za detalje. Ima potencijal za brzu sposobnost učenja i shvaćanja novoga i zahtjevnog. Ima simpatičan smisao za humor, ljubav prema putovanjima, promjenama sredine.

U osobnim odnosima je vatren, entuzijastičan, strastven i pun ljubavi. Inspirira ga ljubav, ljepota, umjetnost, glazba. Očekuje ga još puno borbi u Hrvatskoj, podmetanja, blokade, intrige, ali očekuje ga i suočavanje s političkom dvoličnosti i u strukturama EU.

