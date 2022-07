Kći Zdravka Čolića javila se iz Hrvatske, pokazala je sjajnu figuru i lice bez trunke šminke

Kći jednog od najpoznatijih pjevača u regiji Zdravka Čolića (70), Una (19) redovito svoje pratitelje počasti fotografijama iz privatnog života, a sada je otkrila kako trenutno boravi u Hrvatskoj, točnije u Opatiji odakle je objavila nekoliko fotografija i pokazala kako uživa.

Una je podijelila nekoliko fotografija na plaži, ali i s balkona sobe te je pokazala predivan pogled na more i Opatiju. Pratitelje je počastila i fotkama u kupaćim kostimima koji su naglasili njezinu vitku figuru i dekolte, a pokazala je i lice bez trunke šminke.

-Baš kako mi se sviđa- napisala je Una uz posljednju fotografiju na kojoj je pozirala u plićaku u crnom badiću, a prirodno izdanje oduševilo je njezine brojne pratitelje koji su joj uputili komplimente.

''Ljepotica'', ''Predivno'', ''Odlično'', ''Jako lijepo'', ''Najljepša'', ''Ljepota'', ''Prelijepa i šarmantna'', ''Ugodan odmor'', ''Definitivno najljepša'', samo je dio komentara.

Inače, Una se na društvenim mrežama često pohvali putovanjima tijekom kojih odsjeda samo u najboljim hotelima. Inače, Una je završila privatnu gimnaziju na Košutnjaku, a ove je godine upisala fakultet. Dok nije položila vozački ispit otac joj je plaćao privatnog vozača. Pjevač je Unu i mlađu kći Laru dobio u braku sa suprugom Aleksandrom s kojom se vjenčao 2001. godine.

- Najčešće se prepiremo oko toga što djeca smiju, a što ne smiju. Nemoj ovo, pazi ono, ja se tu uopće ne snalazim - kazao je svojedobno u jednom intervjuu Čolić,

Zdravko se nedavno u intervjuu za HRT osvrnuo na kćeri i otkrio što misli o njihovom korištenju društvenih mreža.

-Una voli to, druželjubiva je, komunikativna i vjerojatno joj to nešto znači, za razliku od mene. Svi smo mi u tim godinama imali svoje fantazije, a sad je to doba tehnologije nešto što njima godi, tako da se ja ne miješam. Svi su očevi slabi na kćeri, pa tako i ja- kazao je glazbenik.

