Kći legende Vatrenih skinula 13 kilograma pa oduševila fotkom u badiću: 'Prezgodna si'

Dizajnerica Anamarija Asanović, inače kći legendarnog Vatrenog Aljoše Asanovića, u posljednje vrijeme sve više pažnje plijeni svojim vitkim izgledom. Njezine fotografije na društvenim mrežama izazivaju sve više pozornosti, a ispod njih pljušte komplimenti Anamarijinih pratitelja koji hvale njezin novi izgled. Splitska kreativka rijetke slobodne trenutke rado koristi za odmor na plaži, a sada je pokazala kako izgleda nakon što je smršavjela 13 kilograma o čemu je i ranije govorila.

"A(more)", napisala je tek kratko u opisu fotografije na kojoj pozira u kupaćem kostimu s osmijehom na licu dok ispija omiljeni koktel. Njezino izdanje mnogi su dočekali s oduševljenjem, a komplimenti pratitelja samo su se nizali. "Prezgodna si", poručili su joj.

Asanović je ranije otkrila kako je uspjela skinuti višak kilograma, ali i što joj još uvijek predstavlja problem.

- Moj trenutno najveći problem je što ja još ne primjećujem da sam se dovela u red, haha! I dalje sebe vidim kao jaču. Ne mogu reći da nisam planirala, postala sam sebi teška, u glavi mi je bio đumbus, svašta nešto se tu trebalo popraviti. Valjda sam došla u glavi i tijelu do nekog zasićenja. Dok ne riješiš glavu, ne možeš ni krenut u ovakve neke stvari, kad sam posložila sve, to je jednostavno krenulo - otkrila je dizajnerica svojedobno za IN magazin.Uz zdraviju prehranu i redovne treninge, splitska dizajnerica danas izgleda bolje nego ikad!

Inače, Anamarija ljubav prema modi dijeli i s bratom nogometašem Antonijom Asanovićem s kojim je u rujnu prošle godine dizajnirala kolekciju koja se razgrabila u rekordnom roku.



- Krenula sam s kupaćima i sad smo završili brat i ja sa cijelom sportsko elegantnom kolekcijom. Mislim da smo dobro ukomponirali tu cijelu priču, tradiciju, druženje, prijateljstvo. Zato su između ostalog nosili tu kolekciju mladi sportaši, moj brat, Jerko Marinić Kragić vaterpolist i isto tako Duje Rađa košarkaš. Htjeli smo spojiti tu našu priču od nogometa, preko vaterpola do košarke - pojasnila je tada Anamarija Asanović.

