Kate Middleton tješila uplakanu djevojčicu, snimka je postala viralna

Princ William i Kate Middleton družili su se s ljudima prije koncerta povodom krunidbe kralja Charlesa III, a video u kojem Kate tješi jednu djevojčicu danas je postao viralan. Kada se Princeza od Walesa približila okupljenima ispred Windsora, djevojčica je briznula u plač. Princeza joj je potom prišla i zagrlila je.

- Nemoj brinuti - rekla joj je Kate i još jednom oduševila svojom jednostavnošću.

The Princess of Wales was seen comforting a little girl who had burst into tears while meeting the royal on a walkabout in Windsor.



William and Kate made an unannounced appearance in Windsor ahead of the #coronation concert



