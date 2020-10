Kandidati su bili u velikom iskušenju, a Ljubinka je izgubila 3 kg iako nije vježbala kao i drugi

Večerašnja epizoda 'Života na vagi' započela je prvim 'iskušenjem' ove sezone. Naime, Sanja i nutricionistica Martina prvo su, pred bogatom ponudom na stolu, dočekale Petru objasnivši joj da se večeras može izboriti za osobni imunitet.

''Onaj kandidat koji pojede najviše kalorija, siguran je od ispadanja'', objasnila je Sanja pravilo te dodala da može pojesti koliko god porcija želi. Na stolu su se našle razne delicije, poput čvaraka, 'poderanih gaća', šarana na rašljama, palačinki i, naravno, gazirani napitci. No, Petra je sve odbila. ''Ne želim se kockati. Tu sam da se odviknem od ovakve hrane i nema šanse da ću je pojesti'', rekla je Petra. Marici nije stalo do osobnog imuniteta, a pojela je samo jednu cherry rajčicu dok je Ana, vidjevši koliko određena hrana ima kalorija, odbila jesti. Ante je zaključio da isto neće ništa jesti, a Ljubica se mučila s mirisima, no na kraju je i ona odustala od iskušenja. Kad je završio izazov u kojem je jedino Marica pojela nešto, došlo je vrijeme za proglašenje pobjednika.

''Samo jedna osoba je nešto sitno čvaknula, a ta osoba je pojela samo 10 kalorija i osvojila osobni imunitet. Više kalorija tijelo potroši da bi probavilo ovu rajčicu nego što je unijela kalorija'', objasnile su Sanja i Martina.

Foto: RTL

''Nisam sretna što sam osvojila imunitet jer sam naporno radila cijeli tjedan i ne treba mi. Sad sam na piku milijun posto jer će možda misliti da sam nešto kalkulirala'', iskrena je bila Marica. Došlo je vrijeme za trening, a Edo je čestitao svom timu na pobjedi u velikom izazovu jer sada imaju dva kilograma prednosti na vaganju. Crveni tim je objasnio svom treneru da Danijel M. nije došao na trening jer se ne osjeća dobro. Ljubinka, iz plavog tima, također je imala tegoba, boljela su je leđa pa je njezin trening bio hodanje.

Za vrijeme treninga plavi tim je kukao da mu je vruće, a Maja je zbog toga bila ljuta. Jedino je najstarija kandidatkinja, Ljubinka hodala. Ani je na pauzi pozlilo, a Matea I. je bila ljuta na sebe jer je ozlijedila nogu. Na kraju treninga svi su zaključili da im je bilo naporno i jedva su čekali leći na travu ne bi li odmorili. Edo je otišao do Danijela M. kako bi provjerio je li dobro. ''Nema ništa novog. Imam isti problem tegoba koje ne uspijevam riješiti terapijama koje uzimam'', rekao je Danijel te dodao da razmišlja da prvo ide za svojim zdravljem, a tek onda da smršavi. ''Kod Danijela jako utječe na samopouzdanje to što misli da ništa ne može sam'', objasnio je Edo, a Danijel je rekao da će razmisliti hoće li ostati. ''Kada makneš kile, maknut ćeš se sa svih medikamenata, ali ja sam uz tebe kako god odlučio'', rekao mu je trener.

Treći ciklus je iza kandidata, a došlo je vrijeme za vaganje. Prošli put plavi je tim izgubio i doma su otpratili Oliveru. Crveni tim ima dva kilograma prednosti na vaganju, a uz to, Marica ima i osobni imunitet. Sanja ih je podsjetila da imaju i zlatni kulen, no Matej je, u ime svih, kao vođa crvenih, rekao da kulen i dalje ostaje i da ga ne žele 'potrošiti'.

''Na današnjem vaganju odluku tko odlazi kući donijet će crvena linija. Osoba koja se nađe ispod nje automatski ide kući'', objasnila je Sanja. Ana iz plavog tima prva je stala na vagu, a rekla je da se želi što više fokusirati na nov način života. Sa 161,2 kilograma došla je 158,7, a rezultatom nije bila zadovoljna. ''Mogla sam još više, ali ne znam gdje sam pogriješila'', rekla je Ana. Danijel T. je bio sljedeći na vagi. Sa 180,9 kilograma Danijel je došao na 177,7 kilograma, a rekao je da je za njega to veliki uspjeh iako zna da može i bolje. Vođa plavog tima, Ante, rekao je da mu je lijepo biti vođa, a pohvalili su ga i ostali članovi tima. Vaga mu je pokazala da je sa 183,9 kilograma došao na 178,8 kilograma, što znači da je izgubio 5,1 kilogram.

Boris je na posljednjem vaganju imao 159,0 kilograma, a sada ima 2,1 kilogram manje. Maja je sljedeća stala na vagu, a rekla je da se njezina bitka s povrćem nastavlja, ali da se trudi. ''Danas sam pojela juhu od puno, puno povrća '', ponosno je rekla Maja, kojoj je rođendan bio dan prije, a od kandidata je dobila majicu s logom 'Života na vagi' no na poleđini su joj izvezli njezin nadimak – Ćevap! Maja je na posljednjem vaganju imala 131 kilogram, a danas ima 129,3.

Zdravka je prije vaganja otkrila da se osjeća poletnije otkako gubi kilograme, koljena je manje bolje, bolja je na treninzima te joj vježbe disanja idu puno lakše nego prije. Sa 116,1 kilogram Zdravka je došla na 112,4, izgubivši tako 3,7 kilograma! ''Ovo mi svakako daje dodatni vjetar u leđa!'', nasmijano je rekla Zdravka. Ljubinka je otkrila da je bole leđa, ali je ipak odradila modificirane treninge. Sa 106,9 kilograma došla je na 103,9 kilograma, što znači da je izgubila tri kilograma.

Sanja je pročitala rezultat plavog tima. 'Uvik kontra' su izgubili 21, 5 kilograma, odnosno 2,1% tjelesne mase. Sutra navečer na vagu staje crveni tim, a tko će pobijediti u trećem ciklusu, gledatelji će otkriti od 21 sat na RTL-u.