Juraj Blažičko: Tata Ivica uskače mi sa savjetima, ali i kritizira

Rukometna groznica zavladala je cijelom zemljom, a koliki interes vlada za utakmicama naših kauboja na Svjetskom prvenstvu potvrđuju i odlični rezultati gledanosti na RTL-u koji prenosi utakmice SP-a.

Timu komentatora ove godine priključio se Juraj Blažičko iza kojeg je dugogodišnje komentiranje raznih sportova na Sport klubu, Eurosportu te Planet sportu. Osim što ima dugogodišnje iskustvo u ovom poslu, Juraj je imao i najboljeg mentora – tatu Ivicu Blažička.

– Tata mi više uskače sa savjetima nego s podacima za pripreme uoči prijenosa. Godinama sam ga gledao kako se priprema i pripremam se vrlo slično – kaže nam Juraj. Odmalena je s tatom išao na utakmice koje je on komentirao i kaže da se puno toga promijenilo u odnosu na vrijeme kad je njegov tata počinjao sa svojim poslom.

– Dosta se toga promijenilo otkako je moj tata počeo. On je puno prijenosa radio s lica mjesta, a mi u današnje vrijeme puno manje toga radimo s lica mjesta. Prije je to izgledalo tako da je, kada dođete na stadion, priprema koju ste donijeli sa sobom jedini izvor vaših informacija, a sad kad radim iz kabine imam dva računala ispred sebe i u roku od dvije sekunde mogu doći do bilo kojeg podatka – objašnjava nam Juraj.

Tata Ivica često gleda njegove prijenose i uvijek ga nazove da mu kaže što je bilo dobro, a što treba popraviti i koje greške ne smije ponavljati.

– Gledao je nedavno rukometnu utakmicu koju sam komentirao i rekao je da je bilo dobro, ali zna često uputiti i kritiku. Kritika se uglavnom uvijek svodi na isto, a to je da ne pratim igru, nego govorim o nečem drugom što nije bitno u tom trenutku, a ne o akciji koja je u tom trenutku bitna, tata to ne podnosi i na to pazim maksimalno. To je zapravo greška koju većina komentatora često radi – govori Blažičko.

Dok je njegovu tati sportsko novinarstvo i komentiranje utakmica bio primarni posao, Jurju je ovo dodatni posao i hobi.

– Inače radim kao odvjetnik u jednom odvjetničkom društvu i ovo radim u slobodno vrijeme, i to u kontinuitetu zadnjih deset godina. Svaki tjedan imam od dva do tri prijenosa, ali nisam zaposlenik nijedne redakcije. Prijenosi mi dođu super i najviše radim Ligu prvaka na Planet sportu utorkom i srijedom. Nakon rada u odvjetničkom uredu idem komentirati utakmice i prije jedan u noći ne dolazim doma. To mi dobro dođe da se prebacim s odvjetničkih na neke druge teme. Da komentiram više od tri puta tjedno, ne bih izdržao taj tempo. Pravo je moj posao koji volim i od srednje škole znao sam da ću se time baviti tako da nemam namjeru baciti se sasvim u komentatorski posao – kaže Juraj.

Sportski komentatori često su na meti kritičara, pogotovo oni koji komentiraju nogometne utakmice, jer gledatelji često misle da je to lagan i jednostavan posao, ali posao je to koji zahtijeva dosta pripreme i dobru koncentraciju.

– Ljudi misle da je to jako jednostavno i svi misle da bi, ako se imalo razumiju u recimo nogomet, lako postali komentatori. Međutim, nije to tako jednostavan posao, složeno je i sve mora biti odmjereno, morate točno znati u kojem ćete trenutku iskoristiti koji podatak. Imate velik problem kad otvorite forum i pročitate kritike, jer te se kritike najčešće odnose na ono što zapravo radimo baš prema pravilima struke, ali oni to ne znaju – osvrnuo se Juraj na kritike i komentare publike. Dodaje i da je tempo sada puno brži i prijenosa je sve više pa često umor uzima danak i greške se dogode.

– Trenutačno sportski komentatori imaju dosta posla jer je sve više sportskih kanala i sve je veća potražnja, ali zbog kvantitete pada i kvaliteta i to je neizbježno, pogotovo kad se dogodi da imate dvije utakmice zaredom i koncentracija vam sigurno padne, ali zato je dobra priprema ključ svega – objašnjava Blažičko.

Obožava prijenose atletike, ali veliki mu je užitak prenositi rukomet jer je jedan od dinamičnijih sportova.

– Rukomet je dosta zahvalan što se toga tiče, ne traje predugo, nema velikih stanki i uvijek se nešto događa, dinamičan je. Nije to kao u nogometu u kojem se može dogoditi da pola sata nema ničega zanimljivog. Tijekom prijenosa imam ispred sebe bilježnicu sa svim igračima, momčadima, detaljima o njima, što biografskim što faktografskim u smislu statistike iz prijašnjih utakmica. Uz to imam i jedan statistički monitor na kojem vidim sve postotke udaraca i pokušaja obrana, a ostalo si sve sam pripremam – dodaje Juraj.

Kaže da nije problem komentirati kad je utakmica zanimljiva, ali kad se dogodi deset razlike i situacija na terenu više nije tako uzbudljiva, onda je potrebno zadržati pozornost gledatelja zanimljivom pričom. Za RTL-ovu sportsku redakciju ima samo riječi hvale i pravi mu je užitak sudjelovati u projektu praćenja SP-a.

Baš poput Jurja Blažička, i Saša Sušec krenuo je stopama svojeg tate Bože iza kojeg je bogata novinarska i komentatorska karijera na HRT-u. Božo je i nakon odlaska u mirovinu nastavio komentirati utakmice, a vjerujemo da je Saša, baš poput Jurja, od tate upijao tajne zanata. Božo je u intervjuu za Tportal rekao da je Saši dao savjet da bude pošten i da savjesno radi svoj posao, bez srama i stida. Saša ima dosta iskustva u nogometnim, ali i rukometnim prijenosima te je i on prošle godine komentirao rukometne utakmice za RTL. Nije tada skrivao da je pokoji savjet potražio i od komentatorske legende tate Bože, a otkrio je i kako izgledaju njegove pripreme za utakmice.

– Kao i za sve prijenose, priprema za komentiranje traje nekih 4-5 sati po utakmici. Moraš se znati snaći u moru informacija koje su dostupne o pojedinim utakmicama, timovima i slično. Jasno mi je da je tata digao očekivanja gledatelja na neki viši nivo, uostalom, ovo je Europsko prvenstvo, svi će gledati utakmice i zato se posebno treba pripremiti za sve prijenose – rekao je tada Saša.

Nasljednicu na malim ekranima ima i Nada Šurjak. Njezina kći Mirta odmalena je dala naslutiti da će biti pred TV kamerama kad naraste.

– Moji snimatelji i danas ponavljaju da je s tri godine govorila: “Jedva čekam da odrastem da mogu biti predsjednica”. Uz nogomet, jako su je zanimale kraljevske dinastije u svijetu pa je kao djevojčica znala sva njihova rodoslovlja i ljutila se kada bi tko na televiziji pogrešno izgovorio neko njihovo ime – prisjetila se Nada Šurjak u intervjuu koji je dala za Večernji.

Baš kao što je Juraj Blažičko išao na utakmice koje je njegov tata prenosio, tako je i HRT-ovka Mirta često s mamom išla na snimanja i sjedila pod stolom dok je Nada u studiju snimala tonove za priloge.

– Na pitanje što će biti kad odraste, Mirta je najčešće odgovarala “vlasnica”, ali igrala se isključivo mikrofonom i izvještavanjem s izmišljenih događaja – otkrila je Nada Šurjak za Večernji prije četiri godine.

