Joško Lokas prvi put uhvaćen u javnosti sa svojom prekrasnom 22-godišnjom kćeri Noom

Michael Bolton

Glazbena senzacija koja ima više od 75 milijuna prodanih albuma nakon 14 godina vraća se u Hrvatsku

Bolton je poznat po svom snažnom i emocionalnom glasu koji je dosegnuo vrhunac u devedesetima s uspješnicama poput "How Am I Supposed to Live Without You", "When a Man Loves a Woman" i "Time, Love and Tenderness". Ukupno je prodao više od 75 milijuna albuma diljem svijeta