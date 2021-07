Josipa iz 'Života na vagi' prisjetila se pokojne prijateljice iz showa: 'Jednom ćemo se sresti'

Prije godinu dana preminula je Vanja Žikić, bivša natjecateljica showa "Život na vagi". Vanja je životnu bitku izgubila nakon što se pet dana borila s bakterijskom upalom pluća. Na Instagramu se svoje prijateljice prisjetila još jedna sudionica showa Joispa Lisac, koja i dalje ne vjeruje da Vanje nema. Povodom godišnjice Vanjine smrti objavila je zajedničku fotografiju i emotivnu poruku.

Foto: Instagram

- Vanja, dušo moja draga. Ostala je godina dana iza nas. Kada se samo sjetim današnjeg dana 09.07.2020. Vanja je umrla. Pomislih neeeee, neeee to nije istina, ma nema šanse. Pa moja Vanja je u bolnici javit će se ona.. Čekam utjehu da ću dobit odgovor da je to glupa šala. Ali odgovora nema, samo suze padaju niz obraze... Uši su mi pucale, oči zakrvarile a glas?? Glas je odjekivao jecajući ulicama dozivajući tvoje ime, ali uzalud. Mogu samo plakati i misliti na tebe, a vratiti te ne mogu. Sada samo mogu zapaliti ti svijeću, moliti se za tebe i biti sretna što smo prijateljice. Iako nisi pored mene, uvijek mi nedostaješ. Svako večer kažem, počivala u miru Božjem, vječna svjetlost svjetlila tebi! Jednoga dana ćemo se sresti. Pa to je sudbina. Sve nas nešto čeka, nitko ne zna kada ćemo otići s ovoga svijeta, bili mi mladi ili stari i u istu zemlju idemo i Bogu hvala na tome. Draga moja Vanja, zauvijek ostaješ u mome srcu. Volim te i uvijek ću te voljeti, napisala je Josipa.

Podsjetimo, Vanja je u show ušla sa 140 kilograma, a govorila je kako joj roditelji nikada nisu bili podrška u skidanju viška kilograma.. Nakon showa došla je do 118 kilograma i na društvenim mrežama ponosno objavljivala rezultate vježbanja.

