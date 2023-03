Jennifer Aniston ovako je reagirala kada je čula koliko godina sada ima Ben iz 'Prijatelja'

Jennifer Aniston i njezin kolega Adam Sandler promoviraju film "Murder Mystery 2" i tim povodom su dali brojne intervjue, a jedan od njih je bio i za Access Hollywood. U razgovoru se dvoje glumaca prisjetilo i suradnje s glumcem Coleom Sprousem s kojim je Ben surađivao na filmu "Big Daddy" u kojem je Cole glumio s bratom blizancem Dylanom, a Jennifer je s Coleom radila u kultnoj seriji "Prijatelji" u kojoj je Cole utjelovio Bena Gellera, sina Rosa Gellera.

Sandler je rekao kako je odmah znao da će blizanci Sprouse biti idealni za film "Big Daddy" u kojem su se pojavili kao šestogodišnjaci, a godinu dana kasnije Cole je dobio ulogu Bena u "Prijateljima". Gledatelji su ga obožavali, a posebno njegove razgovore s Jennifer koja je glumila Rachel. Voditeljica koja je vodila razgovor s Aniston i Sandlerom prisjetila se kako je Cole jednom prilikom priznao da se na snimanju zaljubio u Aniston.

- Oh, kako je malen bio tada - bila je reakcija Jennifer Aniston kada je voditeljica rekla da je bio zaljubljen u nju. Odmah je dodala kako blizanci Sprouse sada imaju 30 godina, na što su i Adam i Jennifer uglas poviknuli: Što?! - Ne, pa nemaju toliko godina. Bože, to je ludo - rekla je Aniston. Cole je o svojim simpatijama prema slavnoj glumici pričao prije dvije godine kada je bio gost u emisiji Drew Barrymore.

- Sviđala mi se Jennifer i nije mi bilo lako snimati zajedničke scene. Znao sam zaboraviti rečenice iz scenarija kada sam snimao scene s njom i zamuckivao sam. Naravno da je ostatak ekipe sa seta to primijetio pa su me i malo zadirkivali. Kad bih ugledao Jennifer sve bi zaboravio. Tada su svi bili zaljubljeni u nju - rekao je tada Cole. Cole i njegov brat, Dylan, počeli su glumiti u dobi od osam mjeseci i to na sugestiju njihove bake, Jonine Booth Wright, koja je bila učiteljica drame i glumica. Velik dio rane karijere Sprouse je dijelio s bratom i pojavili su se u brojnim reklamama, televizijskim emisijama i filmovima.

