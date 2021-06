Jelena Rozga pokazala vitke noge na koncertu u Beogradu, pažnju u publici privukla zgodna srpska pjevačica

Nakon više od godinu dana glazbenici su ponovno krenuli s nastupima, a jedna od njih je i Jelena Rozga (43) koja je sinoć održala koncert u Beogradu.

Rozga je nastupila u poznatom restoranu Dolly Bell u koji je stigla u tamnoplavoj haljinici s bijelim tilom koja je u prvi plan istaknula njezine vitke noge. Pjevačica cijelo večer nije skidala osmijeh s lica.



Jelena je svoje obožavatelje još jednom oduševila mladenačkim izgledom, ali i nezaboravnom glazbenom večeri na kojoj su uživale i srpske pjevačice Milena Ćeranić te Ivana Nikolić iz grupe Hurricane koja je ove godine predstavljala Srbiju na Eurosongu.





Podsjetimo, Jelena je progovorila i o zdravstvenim problemima sa srcem. – Imala sam napadaj. Danima prije osjećala sam da nešto nije u redu, ali sam mislila da je u pitanju stres i premor jer je bio siječanj, a prethodna godina bila mi je iznimno naporna. Taj dan, kad mi je dijagnosticirana tahikardija, srce mi se toliko uzlupalo te sam se prepala da ću se samo srušiti. Zadnje tri godine na terapiji sam beta blokatorima, a svaka tri mjeseca moram na dan nositi holter. I štitnjaču već godinama držim pod kontrolom uz pomoć lijekova – kazala je pjevačica koja se zbog tahikadrije mora malo uznemiravati, no dosad je uspjela odraditi sve koncerte. Jelena je imala neugodno iskustvo s muškarcem koji ju je pratio.

– Cijeli je postupak od kraja prošle godine u rukama nadležnih institucija. Postupila sam kao što bi i svaki građanin napravio na mome mjestu – prijavila ga. Nije mi bilo svejedno hodati gradom ili biti sama u stanu. Po nekoliko puta na dan provjeravala sam jesu li vrata zaključana, a kada bih izašla iz stana, reagirala sam na najmanji šum. Zaista su ti dani bili jako traumatični, prošla sam pravu agoniju. A možete zamisliti kako je bilo mojim roditeljima i bližnjima, ispričala je Rozga i najavila da joj uskoro izlazi nova pjesma, koju su za nju radili Huljići. Kazala je i kako joj nedostaju koncerti te da ne žali za propuštenim prilikama kao što je veza sa Stjepanom Hauserom. – Volim reći da ono što je u prošlosti tamo pripada s razlogom pa tako ljude koji su dio moje prošlosti, kako privatne tako i profesionalne, tamo i ostavim. O takvim stvarima ne razmišljam. Uvijek gledam samo naprijed, rekla je Jelena koju posljednjih mjeseci povezuju i sa chefom Ivanom Pažaninom.

– Sve dok tako nešto ne čujete od mene – ostaje na izmišljenim vijestima. Ivana znam dugi niz godina, živimo u istom gradu i često se sretnemo na kavi – rekla je pjevačica i dodala kako se njena obitelj naučila nositi s tračevima.

– Kad sam bila mlađa, neki tračevi su me znali pogađati, no sada mi na jedno uho uđu, a na drugo izađu. Ni moji roditelji više ne reagiraju na takve stvari jer znaju da ću prvo njima reći ako sam u vezi. Bitna je nečija duša, smijeh i osjećaj koji podijelite. Upoznala sam puno mlađih, a zrelijih muškaraca od sebe, tako da su nečije godine doista samo broj – rekla je pjevačica.

