Jedna od najvećih pop zvijezda današnjice nastupit će u Zadru!

Megapopularna svjetska pop zvijezda Rita Ora u kolovozu će nastupiti u Zadru! Vijest o koncertu ove britanske pjevačice i kantautorice čije pjesme redaju pohvale međunarodne struke koji će se održati 30. kolovoza na Višnjiku zasigurno će oduševiti brojne njene fanove u Hrvatskoj, ali i posjetitelje koji će tada boraviti u Zadru i okolici. Organizator koncerta je ŠC Višnjik, suorganizator je Turistička zajednica Grada Zadra, uz pokroviteljstvo Grada Zadra.

Uz Zadar, Rita Ora ovog će ljeta na svojoj turneji povodom promocije novog albuma "Phoenix" nastupiti diljem Europe, a za koncerte koje je do sada održala u gradovima poput Pariza, Milana, Londona, Osla, Stockholma i dr. tražila se karta više. U sklopu iste turneje obišla je i Aziju, Ameriku te Australiju gdje su je jedva dočekali deseci tisuća fanova.

Rita Ora vlasnica je hitova poput "Let You Love Me", "Anywhere", "Your Song" i brojnih drugih, a njene pjesme redovito se nalaze u vrhu glazbenih ljestvica. Nedavno je ušla u povijest i oborila rekord star 30 godina jer je upravo singl Let You Love Me postao njena 13. pjesma koja je ušla u TOP 10, čime je Rita postavila novi rekord britanske ljestvice imajući najviše pjesama u TOP 10. Ta ista pjesma također je ušla na službenu listu Top 40 najemitiranijih pjesama u 2018., dok su četiri Orina singla na Biggest 2018 Airplay Records ljestvici.

Njen novi album "Phoenix" već je ostvario nevjerojatnih 330 milijuna emitiranja samo u Velikoj Britaniji. Posljednjih pet hit singlova skupilo je preko milijardu Spotify emitiranja diljem svijeta, s globalnim hitom Your Song koji je sam dostigao više od 352 milijuna emitiranja. To je ujedno i njezin najveći hit u Europi. Drugi svjetski hitovi uključuju Lonely Together, suradnju s pokojnim glazbenikom, DJ-om i producentom, Aviciijem uz "Anywhere", "For You" i "Girl", svaki od njih s velikim domaćim i međunarodnim uspjehom.