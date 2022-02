Janet Jackson u dokumentarcu progovorila o optužbi za pedofiliju protiv brata Michaela, ali i o skandalu koji ju je uništio

Dokumentarni film "Janet" o pjevačici Janet Jackson (55), sestri preminulog kralja popa Michaela Jacksona, preko vikenda izazvao je lavine komentara u javnosti. Naime, Janet je u dvodijelnom filmu progovorila o škakljivim temama, a jedna od njih je i 'skandal Nipplegate'.

Skandal Nipplegate umalo joj je potpuno uništio karijeru, a mnogi ga nazivaju i jednim od najvećih televizijskih skandala u povijesti. 2004. godine Janet je, tada na vrhuncu slave, nastupala u poluvremenu finala Super Bowla u Houstonu, a na pozornicu sa sobom pozvala je i tad tek pjevača u usponu, Justina Timberlakea (41). Usred pjesme "Rock Your Body", Timberlake je izrekao stihove "do kraja pjesme skinut ću te golu", a onda joj je puknuo kostim iz kojeg joj je ispala gola dojka. To su, s ozbirom da je bila riječ o prijenosu uživo, vidjeli deseci milijuna gledatelja, a CBS je morao platiti kaznu zbog golotinje u primetimeu. Janet je to stavilo na crnu listu, javno je sramoćena i vrijeđana u medijima, pjesme joj se dugo nisu vrtjele na radijskim stanicama, a organizatori Grammyja koji su je samo tjedan dana ranije pozvali na dodjelu - pozivnicu su povukli.

Foto: Youtube Screenshot

- Čitava stvar je prenapuhana, ali riječ je samo o nezgodi. To se nije smjelo dogoditi, ali nije bilo planirano - kaže Janet u filmu.

Fanovi su godinama zamjerali Justinu da nije stao u njezinu obranu, no ona je sada prvi put otkrila kako je Timberlake planirao braniti je u medijima, ali da je ona ta koja ga je zamolila da ništa ne govori.

- Pitao me treba li reći nešto javno, ali ja sam mu rekla kako je bolje da ne govori ništa. Nisam željela da i on završi u drami, jer bilo je očito - ja sam bila cilj napada - kazala je Janet Jackson.

Upravo se drugi dio filma bavi ovom temom, a u prvom je progovorila i o optužbi za pedofiliju protiv njezina brata Michaela Jacksona te glasinama da je osamdesetih potajno postala majka.

Što se tiče optužbi o bratu, kazala je da ona nikada nije sumnjala u njegovu nevinost.

- Poznavala sam svog brata, nije on to mogao napraviti, nikad ne bi mogao - kazala je o toj temi.

