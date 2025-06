Ivo Marinković natjecao se u tri talent showa, Nina Badrić i Maja Šuput ga hvalile, a novom pjesmom je oduševio sve

Splićanin Ivo Marinković javnosti je nedavno predstavio svoj debitantski spot za pjesmu "Sram", a koju potpisuje Matija Ivanković. - Pjesma "Sram" govori o tome kako se ponekad osjećamo u društvu. Konkretno, o osjećaju srama koji doživljavamo ne zbog nas samih, nego zbog ponašanja drugih ljudi i njihove sklonosti negativnosti prema drugima. Taj osjećaj razočaranja zbog okoline koja lako osuđuje, ogovara i rijetko se zapita o vlastitom ponašanju, glavna je poruka koju pjesma nosi. Poziva nas da se zapitamo kako se drugi osjećaju. Nakon debitantskog singla "The Move", koji je na engleskom jeziku, bržeg tempa i u pop-house žanru, želio sam snimiti pjesmu na hrvatskom jeziku, sporijeg tempa, kako bi tekst, koji nije klasično ljubavne tematike, više došao do izražaja - priča nam 35-godišnjak te objašnjava kako je nastala ova zanimljiva suradnja.

- Kroz razgovore o tome što želim, Matija je vrlo brzo shvatio u kojem pravcu želim ići. Htio sam da pjesma zadrži pop-soul notu u vokalnoj izvedbi, ali da bude drugačija, melankolična, s dozom orijentalnih elemenata u produkciji. Suradnja je bila prirodna, proizašla je iz prijateljske komunikacije o društvu, bliskim ljudima i osjećajima koje sam tada proživljavao. Matija mi je poslao prvi demo pjesme i odmah smo znali – to je to. A za video spot sam odabrao NexGen Production koji su također odmah shvatili moju viziju, a koreograf Alen Sesartić mi je osigurao plesačicu koja se savršeno uklapa u "vibe" pjesme te mi je pomogao oko toga da moji pokreti pred kamerama budu što prirodniji - govori nam Ivo koji ističe da je atmosfera na snimanju videospota bila iznimna.

- Iako sam već bio pred kamerama to je bilo moje prvo takvo snimanje u formatu videospota pa je logično da sam bio u početku nervozan, ali sam se opustio zahvaljujući odličnoj atmosferi na snimanju. Svi su se stalno šalili, a na kraju sam bio toliko umoran da sam govorio kako mi je svejedno kako ću ispasti, samo dovršimo. Nakon tog iskustva još više cijenim i shvaćam proces nastanka videospota i koliko je to zapravo timski posao gdje su svi jako važni - dodaje naš sugovornik koji na ljeto planira objaviti još jednu pjesmu, naravno, bržeg ritma. Ističe kako je zadovoljan reakcijama publike i bližnjih, a oni mu šalju pohvale sa svih strana.

- Počeo sam pjevati još od malena, nisam išao u obični vrtić, već glazbeni, zatim zborovi, dječji festivali, kasnije sam pjevao i u glazbenoj udruzi "Music Talents" iz Splita gdje sam stekao puno pjevačkog iskustva. Probao sam i s bendovima, ali nije išlo pa sam se radije okrenuo snimanju covera na društvenim mrežama. Pohađao sam i privatne satove pjevanja koje imam u planu ponovno pohađati, a imam želju naučiti svirati i neki instrument - prisjetio se Marinković koji se natjecao u čak tri talent showa.

Glazbenik Ivo Marinković objavio svoj debitantski spot za pjesmu 'Sram': 'Pjevam iz ljubavi i kako bih nekog inspirirao'

- Tako je, nastupao sam u tri talent showa, a od kojih je "The Voice" najupečatljiviji. Kada me Tony Cetinski odabrao da budem dio njegova tima - taj trenutak ću zauvijek pamtiti. Najsimpatičniji komentari žirija su bili od Nine Badrić uz pohvalu za glas. Rekla je: "Kad sam se zagledala u taj osmijeh, skoro sam se zaljubila", i od Maje Šuput komentar da joj je moj nastup bio baš "seksi"... To mi je baš popravilo dan, i naravno tu je komentar kojeg sam se najviše pribojavao Martine Tomčić iz "Supertalenta", laknulo mi je kad mi je dala sve pohvale za glas i potvrdila mi kako se sigurno mogu baviti ovim poslom - ističe sugovornik koji ne bi ponovio natjecanje u sličnim formatima. Pjevački uzori su mu, kaže, Dino Dvornik, Josipa Lisac, i Nina Badrić, a s kojom bi jednog dana volio snimiti i duet.

- Najveća podrška je moja majka, koja je uvijek tu za mene, a tu je i moja teta koja jedva čeka da joj pošaljem nešto novo što sam pripremao, i nekoliko prijatelja! Često se znam iznenaditi kad ne dobijem podršku od ljudi od kojih sam to očekivao, već od potpuno nepoznatih ljudi, što me natjeralo da prestanem tražiti podršku tamo gdje je nema i fokusirao se na sve one koje sam dirnuo svojom glazbom – zaključuje glazbenik.