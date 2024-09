Ivica je bio i deblji: 'Odvratan je osjećaj vidjeti 255 kilograma na vagi, zbog djece ne želim prerano umrijeti!'

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' kandidati su odradili veliki izazov, kada su po bazenu skupljali utege i bučice različitih težina, a najbolji među parovima bili su Davorka i Mateo koji su osvojili saunu, limfnu drenažu i uživanje u jacuzziju! Edo je komentirao kako su svi kandidati imali sličnu taktiku - prvo pokupiti najteže utege i krenuli su energično, pa čak i Alina koja ne zna plivati! „Girju je gotovo nemoguće uhvatiti. Pokušavam i s nogom, želim je dignuti i uloviti“, rekla je i nije odustajala. Mateo je uzimao samo velike kilaže i bio jako brz, ali i Nikolina, Larisa i Igor su krenuli žestoko.

Kad su pokupili velike utege, bilo je najvažnije biti brz i pokupiti puno malih utega, a Davorkina i Mateova kutija najbrže se punila. No Matea je uhvatio grč i Davorka ga je morala zamijeniti, što mu nije najbolje sjelo. Alina je bila jako ljutita što ne može uhvatiti girju jer ju je bilo strah zaroniti i naposljetku se rasplakala. „Bilo mi je drago vidjeti da se i dalje trudi i pokušava naći neki novi način i da ne odustaje, što i je smisao. Ako im i želimo nešto prenijeti kroz ovo iskustvo je to da ne odustaju od sebe prije svega“, komentirao je Edo Alininu upornost i bodrio je dok nije izvadila uteg. Marija je tješila Alinu i govorila joj koliko je bila super i da može biti ponosna na sebe, a ne toliko kritična. Na kraju su u bazenu ostala samo četiri kilograma od jedne tone, dakle, u sat vremena skupili su 996 kilograma! Pobjednički tim sa skupljenih 210 kilograma bili su Davorka i Mateo.

Sad je plavi tim došao na red, Antonija i Ivica trebali su doći do pet girji i prenijeti ih na drugu stranu bazena. „Meni izgleda lagano, mislim, nije teško na prvu, ipak je to voda“, rekla je Antonija i odmah zaplivala prema girjama, a i Ivici je bilo lakše u vodi nego vani. Trenerima su željeli da više plivaju nego hodaju, a Antonija je plivala više od svog partnera. „Ona ne odustaje“, pohvalila ju je Mirna i oboje su izvršili zadatak. Edo je ostao razgovarati s Alinom da bi joj objasnio koliki je napravila podvig. „Ti nisi plivač, imaš strah od vode i prvi put u životu si danas ronila! I usprkos tome, nebrojeno si puta pokušala ponovno“, govorio joj je trener pokušavajući joj objasniti da ne smije biti nezadovoljna. „Cijeli sam život bila prema sebi gruba i zahtjevna. Rekla bih čak i prezahtjevna“, priznala je i odlučila ići korak po korak, nadajući se da će u budućnosti biti nježnija prema sebi.

Uslijedio je posljednji trening prije vaganja, bilo je jako vruće, a treneri su pripremili opak trening jer je već prošlo tri tjedna od početka showa. Marija i dalje daje zadnji atom snage na svakom treningu pa kaže: „Kao da sam druga osoba; osjećam se bolje u duši, bolje u tijelu, bolje u glavi. Imam tu veliku želju da sve napreduje kod mene zato ne želim odustati na vježbanju, dajem sve od sebe.“ Mirna još nije zadovoljna koliko se Antonio trudi i ne sviđa joj se što on i dalje želi da ga netko gura - ili Esmir ili ona. „Uvijek može biti bolje, ali dao sam sve od sebe“, rekao je i dodao kako bi sigurno ispao iz showa da nema Esmira. Edo smatra da i Larisu uvijek netko treba malo pogurati, Tomislavu nije išlo danas, a i Igoru je bilo jako teško dok je Nina bila najbolja na treningu.

S 19 godina Mateo je došao u Dubrovnik iz Jablanice, svašta je prošao i sve stekao sam, ali želi još puno toga, no ne može s toliko kilograma. Nikolinu je uhvatio napadaj panike, no brzo se smirila i nastavila s vježbanjem, ali ju je to prilično uplašilo. „Smatrala sam da nisam emotivna osoba, ali to je očito jače od mene i ne mogu si pomoći“, rekla je i otkrila da ovdje često plače, a inače to ne radi. Prisjetila se i bivše šefice koja joj je bila kao druga majka, no nje više nema i jako joj nedostaje.

Posljednji trening prije vaganja Mirna je trenirala s Antonijom, a Edo s Ivicom. Antonija je priznala kako je mislila da neće uspjeti u 'Životu na vagi' jer je prije pratila emisiju i da se sad super osjeća. Edo je komentirao da ima dana kad je Ivica debelo ispod njegovih očekivanja, a on mu je otkrio kako je imao i više od kilograma od onih s kojima je došao u show, čak 255! „Odvratan je osjećaj vidjeti toliko kilograma na vagi“, rekao je Ivica i priznao da je mislio da će mu srce otkazati. „Ne bojim se smrti, nego da ću prerano umrijeti a da djeca još neće stati na noge, kako se kaže“, rekao je. Tijekom vježbanja Antonija se rasplakala i priznala Mirni da je ljuta na sebe jer prije showa nije pokušala trenirati. „Znam da mogu uspjeti i to sve, ali prije je bilo, radije odustani i gledaj TV, nego radi i u tim sam situacijama najviše ljuta na sebe“, otvoreno je rekla i dodala kako je jela iz dosade, navike i ljutnje prema sebi jer smatra da nije bila dovoljno dobra ni roditeljima ni prijateljima. „Roditelji su uvijek bili tu uz mene, ali nekako su očekivali da se više potrudim za sebe i u nekim stvarima možda nisam ispunila njihova očekivanja“, rekla je.

Ivica je pričao kako u njegovu životu sve funkcionira i da su ga svi uvijek tetošili te da se jednostavno opustio i prepustio debljanju. „Definitivno je došlo vrijeme da ja malo zapnem za njih i malo im vratim uslugu“, rekao je. Antonija se počela debljati kad je promijenila školu i prijatelje i tada su je počeli vrijeđati, govoreći joj da je debela i glupa pa je i ona sama povjerovala da je tako. Nina i Igor vjerovali su da su dobro odradili ovaj ciklus i da će imati dobre rezultate na vagi, a Esmir je objašnjavao Antoniju da mora biti bolji od njega, a potom su odradili još jedan trening. Sutra ih očekuje vaganje i žuta linija, a za koga će kandidati glasati da napusti show - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Života na vagi' u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na platformi Voyo.