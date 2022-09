Ivana Paradžiković: Pobijedila sam kompleks koji su mi nabili klinci u školi za vrijeme izbjeglištva

Ivana Paradžiković nekoliko je dana s prijateljima uživala u Švicarskoj gdje je planinarila i obnovila svoje znanje njemačkog jezika. Po povratku u Hrvatsku odmah se upisala u školu stranih jezika i napisala je na Instagramu zašto se odlučila opet učiti njemački jezik.

- Iz Švicarske pravo u školsku klupu. Nakon 30 godina napokon sam se ohrabrila i progovorila njemački! Pobijedila kompleks koji su mi nabili klinci u školi za vrijeme izbjeglištva rugajući nam se: scheisse ausländer! Mrzila sam taj osjećaj...i zbog toga prezirala i jezik. Nisam ga pričala sve do sada u Švicarskoj gdje sam se oslobodila i počela. Kako tako. Nevažno. Bez kompleksa, to je ključno. Na valu euforije, odmah sam nazvala prijateljicu @danci0105 koja me godinama nagovarala da dođem u školu...ali ja nisam bila spremna. Do sada. Učite ljudi. Nikad nije kasno. Znanje je najbolji poklon koji si možete priuštiti. I da...znanje je sexy - poručila je Paradžiković na Instagramu. Ovaj tjedan sa svojim pratiteljima je podijelila i čarobne fotografije iz Švicarske i otkrila kako je za samo šest eura stigla do ove destinacije.

- Ne biste mi vjerovali kad bih vam rekla da sam ovdje došla za samo 6 eura!! Ryanairov let Zagreb- Memmingen u Njemačkoj...pa dalje autom prema Švicarskoj, sat vremena. Na planinarenje smo krenuli iz Muotathala najstrmijom žičarom na svijetu prema selu Stoos koje se nalazi na 1300 m nadmorske visine. Vožnja traje svega par minuta i stoji 50 franaka. Nama preskupo, ali njima posve prihvatljivo u odnosu na standard. Svi planinare. I mlado i staro. To je kultura. Ful oprema. Veseli i nenormalno pristojni. I svi pozdravljaju: grüezi (Gott gruess Sie- Bog vas pozdravlja). Smješkaju nam se, jer sam ja u leopard tajicama, prijateljica u fluorescentnoj jakni, iz aviona se vidi da nismo njihove, jer oni ne mare za modu. Bitno da je kvalitetno, nebitno kako izgleda. Ne opterećuju se time. - opisala je Ivana.