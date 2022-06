Ivana Knoll novom fotografijom zaludila obožavatelje širom svijeta: 'San milijuna muškaraca širom svijeta'

Nakon što je nedavno zaludila Amerikance kada je iz prvog reda pratila utrku Formule 1 u Miamiju, najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll otišla je u Tursku. Na Instagramu je objavila novu fotografiju s plaže. Ivana je dijelom u moru, a ispod objave je poručila: "sretan petak dečki". U prvi je plan izbacila svoj raskošni dekolte.

"Seks bomba", "Ivana, goriš", "Najjača riba", "Ti si san milijuna muškaraca", "Nema jače djevojke na Balkanu", "Kakav ukras od žene", samo su neki od komentara njenih obožavatelja, među kojima ima sve više stranaca.

Inače, Knoll posljednje vrijeme sve se češće javlja iz inozemstva gdje počinje ostvarivati kontakte s novim klijentima te graditi svoj posao i izvan Hrvatske. Ivana ima svoj modni brend u kojem je osmislila kupaće kostime, a žao joj je što se posao na društvenim mrežama još uvijek kod nas ne priznaje kao ozbiljan posao.

– Kod nas sve to zaostaje. Prvo, ljudi to neće ni priznati to kao posao jer misle da je to samo naslikavanje, izvor novca u nemoralu. To je daleko od istine, ja sam otvorila obrt zbog toga, moji glavni prihodi, uz moj modni brend, upravo su moje društvene mreže. Imam puno suradnji, s nekim brendovima imam i višegodišnje ugovore. Za sve to je trebalo jako puno odricanja, truda i ulaganja tijekom godina – rekla je Ivana za 24 sata.

