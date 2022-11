Ivan Friščić: Odijela i kaputi zaštitni su znak mog brenda, a Delight žene me inspiriraju i čine sretnim

Ma koliko moda bila brza, u današnje vrijeme sve brža, postoje stvari koje nikada ne izlaze iz mode. Često ih nazivamo klasikom, ali kada pogledate hrvatski modni brend Delight, iza kojeg stoji kreator Ivan Friščić, tada postaje jasno da je upravo ta klasika jak modni adut. On danas slovi kao sinonim za ženska odijela i kapute, a uz taj sinonim obavezno ide i oznaka vrhunske kvalitete.

A da to nisu prazne riječi i puki komplimenti, dokazuje Ivanov stav prema stvarima koje proizvodi, ali i klijenticama. Naime, svaki Delight modni proizvod ima i “doživotnu” garanciju, jer dok je odjevni predmet s njegovim potpisom “živ”, Ivan će ga primiti natrag i na njemu napraviti sve eventualne popravke i prepravke. Dodajmo tome da ni jedna žena iz njegove trgovine ne izlazi prije nego što joj kupljeni proizvod savršeno pristaje, fiting je uvijek obavezan, kao i to da se u dućanu njegovi modeli nalaze sve do broja 44 - 46. On je kreator čija odjeća odlično funkcionira i u većim brojevima, jer niti misli da je moda samo za mlade i vitke niti tako radi. Zbog svega toga Delight moda je i jako dobra modna investicija.

A počeci brenda Delight su zanimljivi. Ivan Friščić za sebe kaže da je dijete sa sela, iako je iz Ivanca pored Varaždina i priča kako kroz djetinjstvo zapravo nije imao previše veze s modom.

- Moj najveći doticaj s modom je bila moja profesorica iz povijesti Branka Pavić, koja je uvijek nosila kostime a la Chanel, bila odjevena kao prava dama, imala svoj Louis Vuitton novčanik za kovanice u kojem je nosila šminku. Bio je to moj prvi pravi susret s modom i moja profesorica povijesti oblikovala je moj osjećaj za modu. Ja sam tada bio pravi klinac, s dečkima igrao nogomet i sve ostale klasične mačističke igre - priča Ivan i kaže da čak ni nije nešto previše crtao, baš kao što ni danas ne crta previše lijepo. Objašnjava kako u njegovom djetinjstvu nije bilo previše naznaka da bi on mogao završiti u modi, i da bi baš ona mogla postati životni poziv.

- Kada sam upisivao fakultet, rekao sam roditeljima da bih na Tekstilno-tehnološki fakultet, a oni su naravno odgovorili: “Ne dolazi u obzir! Jesi normalan?” Baka je željela da upišem medicinu, stric me gurao prema građevini, tata prema ekonomiji. Iz nekog inata upisao sam povijest i geografiju - priča Ivan, koji je prije toga završio klasičnu gimnaziju. Paralelno sa studijskim danima počeo je njegov ulazak u modu, radio je kao stilist, kako bi se u tom poslu lakše snalazio upisao je i završio Callegari, talijansku školu mode i dizajna. Priča kako mu je to jako pomoglo za posao stilista, jer dobio je tehničke temelje i dan-danas znanje koje je tamo stekao koristi u kreiranju.

- Uvijek kažem mladima da im treba studij, jer to je odskočna daska koja će te lansirati u smjeru koji su izabrao. Tamo ćeš naučiti što želiš raditi, stekneš radne navike, organizacijske vještine. Na kraju dana svaki je posao pitanje organizacije, moraš iz šume informacija koje nas okružuju znati koje su tebi ključne - priča Ivan.

On je čovjek koji je svoje obrazovanje i te kako ozbiljno shvatio, pa je tako još u srednjoj školi našao sponzore koji su mu omogućili da završi govorničku školu pokojnog profesora Škaričića.

- To su stvari koje te oblikuju kao čovjeka - kaže Ivan i priča kako je kao stilist počeo u časopisima i kako je to posao koji radi već petnaest godina, sada paralelno s poslom modnog dizajnera. Od kolovoza ove godine je i stilist na Novoj TV, i to stilist njihovog Informativnog programa. No, prije povratka u sadašnjost molim ga da se sjeti svojih kreatorskih početaka i pitam ga koji su bili najveći izazovi kada je radio svoju prvu kolekciju.

- Uopće pogoditi što je to - iskreno odgovara. Objašnjava kako je kao stilist dobro znao što nedostaje modnoj ponudi. To su već tada bila odijela, ali njegova prva kolekcija ipak nisu bila odijela, nego kolekcija šarenih i razigranih haljina.

- Sve što je pomalo neobično i naslonjeno na avangardu u našoj zemlji ne prolazi dobro. Ljudi koji vole takvu modu znaju da imamo Branku Donassy, Loredanu Bahorić i Nadu Došen koje su već modne institucije i pionirke avangardnog hrvatskog dizajna. Istovremeno sam dobro znao da nikada neću raditi večernje haljine, jer to ne razumijem, ne razumijem šljokice i sve te slične stvari. Naravno, za svoje ću klijentice rado odraditi i neki takav zahtjev, jer tako i tako radimo po narudžbi, ali za mene je vrhunac haljine prekrasna košulja haljina od štikanog batista, ljetna haljina koja vuče na šezdesete. To je moja inspiracija, šezdesete i sedamdesete godine, a to se jasno vidi i u ovoj najnovijoj kolekciji koju sam predstavio nedavno na drugom izdanju Ateliera - priča Ivan i kaže kao je već svoju drugu kolekciju nazvao Business kolekcijom i kako je od tada do danas poslovna moda postala glavni zaštitni znak njegovog brenda.

- Dobro, fino, ukrojeno, strukirano žensko odijelo temelj je ormara mnogih poslovnih žena - kaže Ivan i objašnjava kako smo još uvijek tranzicijsko društvo u kojem se žene još boje izaći iz strogih okvira. Kaže kako je to pozicija koja se jako polako mijenja. Zezam ga i pitam je li za njega “bogohuljenje” ako neka žena hlače njegovog odijela odjene uz običnu pamučnu majicu i jeans jaknu, a on odgovara:

- Naprotiv, baš tome odijela i služe. Ja i radim u svojoj trgovini jer tu najbolje upoznam svoju kolekciju kroz razne osobe koje je isprobavaju i tu vidim svoje komade na različitim ženama. Uvijek kažem klijenticama da se odijelo nosi ovisno o prigodi. Npr. na krstitke ćete odjenuti odijelo i ispod svilenu košulji, na posao ga nositi uz neki običan topić, za izlazak odjenuti hlače od odijela, na to običnu majicu i kožnu jaknu, a sako može i uz traperice. Upravo je u tome ljepota odijela, jer s jednim komadom imate nebrojene kombinacije - priča Ivan.

Na pitanje koje stvari u svom ormaru mora imati svaka dobro odjevena žena, Ivan nabraja: kaput, odijelo, mala crna haljina, odličan par cipela u kojima može hodati, jer kaže da nije poanta u najskupljim dizajnerskim štiklama u kojima žena hoda kao golub ili žirafa, te popis nadopunjuje balonerom, dobrom torbom i trapericama. Ali kako izabrati te ključne komade?

- Uvijek je najvažniji osjećaj, kako se neka žena u tome osjeća. Ako najljepša žena nosi najljepši komad odjeća, ali se u njemu ne osjeća dobro, ništa od toga. Uz to, užasno je važan fiting (fina prilagodba bilo kojeg odjevnog predmeta osobi koja će ga nositi, op.a.), kao i poruka koju žena želi poslati nekom odjevnom kombinacijom - objašnjava.

Savjeti ženama nužno nas dovode do njegovog posla stilista. Priča mi kako je i te kako svjestan što sve ljudi kritiziraju kada je u pitanju izgled TV urednika i novinara u najvažnijim informativnim emisijama, kao i to da se potpuno slaže s tvrdnjom da žena ne smije imati gole ruke za voditeljskim pultom Dnevnika, kao ni muškarac preduge hlače kada stoji u tom istom studiju:

- Studio je zahtjevan, tv kamera vidi drugačije nego ljudsko oko. Friško sam na Novoj TV i pokušavam izgraditi modni identitet svakog od voditelja Dnevnika. Tako će Marija Miholjek sve više nositi fine broševe, Romina Knežić savršeno izgleda u odijelima, Valentina Baus jako voli odijela, ali ona je toliko sitna i predivna da može nositi odijela u jakim bojama. Saši Kopljaru bolje pristaje šira kravata, Petru Pereži uža... No, uvijek treba imati na umu da je informativni program jako strog i zadani format, zapravo najstroži - ističe Ivan.

Pitam ga gdje pronalazi najviše inspiracije za svoje kreacije, a on kao iz topa odgovara: “U ženama!”:

- Da bih doveo neki svoj artikl do kvalitete koju želim i koja mora biti vrhunska, moram biti u trgovini i gledati žene s kojima radim, koje kupuju moju odjeću. One su moja inspiracija. Delight žena me čini sretnim, jer ona lijepo izgleda u nekom mom kaputu, odijelu ili haljini, i to su žene koje znaju nositi tu odjeću. One znaju kako se ta odjeća nosi od jutra do večeri, da joj samo treba dodati štiklu - priča Ivan i kaže kako ponekad koketira s povijesnim razdobljima u modi.

Zaklinje se u Diorovo doba i njegov “New Look” i kaže da je i to vječna inspiracije, jer i on posebno voli naglasiti ženski struk.

- Obožavam Ivanova odijela i često ih nosim, u svim mogućim kombinacijama i svim mogućim prigodama. Ponekad uz hlače odjenem kožnu ili jeans jaknu, ponekad jaknu od odijela nosim na haljinu ili suknju, mogućnosti su zaista nebrojene. I to su odijela koja doslovno traju godinama, jer ne samo da ne izlaze iz mode, nego su sašivena od najkvalitetnijih tkanina - priča Jelena Glišić, TV voditeljica i popularno lice s malih ekrana, djevojka koja Hrvatima donosi sreću na izvlačenju loto brojeva.

Priča mi kako Ivanova, tj. Delight odijela, nosi u svim mogućim prilikama, od poslovnih do privatnih, te ističe kako je obožavateljica Friščićeve mode od samih njegovih početaka. U svom ormaru čuva nekoliko njegovih odijela, za koja kaže da su najbolja moguća modna investicija, a na pitanje zašto odgovara:

- Uvijek kada odjenem neko od ovih odijela osjećam se elegantno, ženstveno i profinjeno, a tako bi se zapravo trebala osjećati svaka žena u njoj omiljenoj odjeći.

Najdraže joj je upravo ovo odijelo s fotografije iako, kaže, nije to bio lak izbor, jer jake ‘argumente’ ima i crno odijelo sa satenskim ukrasima na reverima, koje također spada među besprijekorne odjevne kombinacije iz njenog ormara, a baš to crno odijeva za najsvečanije prigode.