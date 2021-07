Indira nastupila u Beogradu, na splav stigla u odvažnom bodiju bez grudnjaka

Noćni život u susjedstvu, točnije u Beogradu cvijeta pa su tako popularni splavovi puni vikendom, ali i radnim danima, a zvijezde iz cijele regije napokon mogu nastupati u hramu zabave. Sinoć je na jednom od splavova nastupila i Indira Levak, a sudeći prema videima i fotografijama, atmosfera je bila odlična.

Pjevačica je na pozornici splava pjevala u izazovnom uskom bodiju s dubokim dekolteom te je dodatno zapalila vrući ljetni zrak.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL 17, July, 2021, Belgrade - Performance of Indira Levak (ex Colonia) at the raft Port. Indira Levak (ex Colonia). Photo: Antonio Ahel/ATAImages 17, jul, 2021, Beograd - Nastup Indire Levak na splavu Port. . Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Podsjetimo, pjevačica pauze od nastupa provodi u Fažani, a na svojim društvenim mrežama često objavljuje vesele fotografije.