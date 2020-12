Imao je još jedan džoker, ali nije ga iskoristio i otišao je kući s 64 tisuće kuna

Filip Đorđievski večeras se natjecao u kvizu "Tko želi biti milijunaš" i došao je do pitanja od 125 tisuća kuna kada je odlučio odustati od natjecanja. Bez problema došao je do svote od osam tisuća kuna i onda je odlučio na pitanju za 16 tisuća kuna potražiti pomoć džokera zove.

Kako je naslovljen niz od 62 romana Julesa Verna glasilo je piranje, a ponuđeni odgovori su bili: Neobična putovanja, Neobični događaji, Neobični ljudi i Neobične priče. Njegov džoker mu je s velikom sigurnošću odgovorio kako je točan odgovor Neobična putovanja.

Koliko je ukupno udaraca s bijele točke Danijel Subašić obranio na SP-u u Rusiji, glasilo je pitanje za 32.000 kuna a ponuđeni odgovori su bili; jedan, dva, tri i četiri. Na ovom pitanju zatražio je pomoć ć znalaca i uz njihovu pomoć došao je do točnog odgovora kako je Subašić obranio četiri udarca i osvojio 32 tisuće kuna. Što tzv. dead man's handu nedostaje da postane full house, glasilo je pitanje za 64 tisuća kuna a ponuđeni odgovori su bili;dečko ,dama kralj i as i brzo je odgovorio as i osvojio 64 tisuće kuna.

Pitanje za 125 tisuća kuna je bilo: Koji bogataš je formulom za uspjeh smatrao buditi se rano, marljivo raditi, pronalaziti naftu? Među ponuđenim odgovorima bila su ova imena: J. Paul Getty, John Jacob Astor, Andrew Carnegie ili Cornelius Vanderbilt. Filip je imao još džoker pola - pola ali nije ga iskoristio i odustao je i otišao kući s 64 tisuće kuna.