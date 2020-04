Ida Prester pozirala u grudnjaku u vrijeme policijskog sata: 'Ovo je opasno'

Ida Prester dane trenutno provodi u izolaciji sa suprugom Ivanom Peševskim i dvojicom sinova. Ipak, ponekad tek nakratko 'prekrši' izolaciju kako bi obavila neke kućanske poslove poput iznošenja smeća. No, s obzirom na to da joj je to gotovo jedini izlazak iz zatvorenog prostora Ida se i za taj trenutak odlučila dotjerati pa je otpad odlučila otići baciti u izazovnom izdanju.

- Izvinite, znam da je policijski čas, al ja izašla da bacim smeće.. Samo casual. Karantena, dan 854. - napisala je Ida uz fotografiju na kojoj pozira u grudnjaku. Njezina objava oduševila je pratitelje koji su je obasuli komplimentima. 'Wow, ovo je već opasno!', 'Seksi mama', 'Ovo je najseksi fotka s rukavicama', pisali su joj u komentarima.

Foto: Instagram

Inače, Ida je početkom travnja sa suprugom i sinovima pobjegla iz Beograda u kojem već godinama živi pobjegla na selo.

- Bježite iz gradova tko god može. Pobjegli smo na selo. Meni su apsolutno svi poslovi otkazani do daljnjeg, uplašena sam i zabrinuta, kao i svi. Pa bar da smo na svježem zraku, neka klinci misle da su na praznicima. Uzeli smo kućicu na planini Rudnik, nigdje nikog dok ne odemo do varošice, samo šume i planine. Generalni reset. Držite se, ljudi - poručila je tada Ida.

