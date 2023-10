Hus: 'Uvjeren sam da bi se Igor svidio Akiju te da ga odobrava s neba'

Parni valjak, jedna od naših najboljih i najomiljenijih grupa, 10. listopada će u zagrebačkoj Tvornici kulture nastupiti prvi put s novim pjevačem Igorom Drvenkarom. Nakon što su svoje novo poglavlje uživo predstavili proljetnom turnejom u klubovima u Zadru, Rijeci, Ljubljani i Mariboru, Parni valjak će zasvirati i u jednom od najboljih koncertnih prostora u gradu. Više o koncertu kazali su nam Husein Hasanefendić Hus i Igor Drvenkar.

Igore, jeste li se navikli da za vas kaže kako ste pjevač Parnog valjka?

Ma neću se naviknuti, možda tek na nekom stotom koncertu će doći ta navika kada ću reći: "Aha, to sam ja." Trebat će mi sigurno jako dugo. Svaki put zapravo kad idemo skupa doma nakon koncerta, ne mogu vjerovati što se dogodilo tu večer. Kakva je bila publika, kakav je bio bend. Još mi je sve jako nevjerojatno.

Hus, nakon Akijeve smrti mnogi su se pitali je li to kraj Parnog valjka i ima li potrebe da dalje svirate, a vi ste rekli jednu zanimljivu stvar: "Ne sviramo zato da bismo živjeli, živimo da bismo svirali"?

Ljudi djelomično ne razumiju, ima i jedan mali postotak neke zlobe u tim razmišljanjima. Nismo mi zbog potrebe za novcem nastavili svirati, nego zbog potrebe da sviramo, da se izrazimo, da radimo novu glazbu. To je to nešto što je duboko usađeno u čovjeku i nije nama odluka bila laka. Nakon Arene, to je bio taj zadnji oproštajni koncert od Akija, zapravo je svima došlo u glavu da sad više nema budućnosti. Mislim, kad smo pripremali zagrebačku i pulsku Arenu, bili smo okupirani i nismo si dali vremena razmišljati i, kako bik rekao, odžalovati pošteno. Tek nakon te Pule, ta spoznaja, što sada dalje. I definitivno smo zaključili, mi moramo svirati. Nismo odlučili naći nekog tko će pjevati dovoljno dobro pa da budemo cover bend sami sebi, idemo okolo i sviramo stare pjesme. Ne, hoćemo ići dalje, radimo na novom albumu. Hoćemo nastaviti, može to biti novo poglavlje. U svakom slučaju, želja je da stvorimo nešto i imamo potrebu da sviramo. To su razlozi, ne koliko ćemo novca zaraditi.

Aki je otišao u siječnju 2022. Što mislite, što bi on rekao za Igora, kako bi on reagirao, bi li mu se svidio?

Pa Aki je imao jedan čudesan instinkt, puno stvari nije znao racionalno objasniti, ali bi rekao da je to to. Uvjeren sam da bi mu se dopao Igor. Naravno, ne bi mu bilo drago da netko pjeva umjesto njega, ali s obzirom na situaciju, uvjeren sam da odobrava s neba. Kako se mi družimo i poslije svirki, uvijek imamo neki tulum i volimo biti zajedno, često prepričavamo situacije s Akijem. Bilo je genijalnih, zaista briljantnih momenata pa je on i dalje s nama, prisutan je duhom.

Gledao sam vas već na koncertu u Ljubljani, Igore, fascinantno je kako ste donijeli novu energiju već poznatim pjesmama.

Pa to bih stvarno pripisao cijelom bendu, oni su to tražili. Oni nisu ni u jednom segmentu, ni u jednom trenutku tražili od mene da ja pjevam nešto kao Aki. Aki je imao stvarno vrhunsku interpretaciju tih pjesama i strašnu emociju. Bend je nekako tražio da ih dovedem na nekakav svoj način, naravno uz puno nekih smjernica. Naravno, i Hus mi je govorio o tome kako su neke pjesme i napisane da ih pokušam bolje shvatiti. Ali evo, drago mi je da je publika to prepoznala.

Hus, jeste li odmah znali da je on pravi pjevač za vas?

Nije bila ni u jednom trenutku ideja da se pokuša naći kopija Akija jer je to jednostavno nemoguće. On je bio takav kakav je bio i gotovo. Nego nešto novo, a da nam se sviđa. Probali smo s nekoliko pjevača, svi su vrhunski. Ne mogu ni za koga reći da nije prošao audiciju, ali nismo čuli taj ukupni zvuk onako kako smo to htjeli. Da nam je dobro, da možemo reći "e, to je to". I Igor je došao i nije bio baš briljantan. Shvatili smo da je preležao koronu i onda mi je bilo jasno zašto je otkazivao probe. Ali kliknuli smo, njegova farba se uklopila u nas. Jednostavno, vidio sam smiješak na licima svih članova benda. Ja inače ne pratim baš zbivanja na sceni. Tu i tamo pogledam televiziju. Znam da je Igor bio u "A strani", ali nekako nam je prošao ispod radara. Kad smo radili koncert u Areni, sigurno bismo ga zvali da smo ga registrirali ranije, ali zapravo je ovako dobro ispalo jer su svi shvatili da je taj koncert velika javna audicija, svi pjevači koji su se javili.

Igore, kako se nosite s obožavateljicama? U Ljubljani se niste mogli obraniti od njih?

Pa drago mi je, naravno, nije mi uopće bilo na pameti da će biti tako. Odmah poslije prvog koncerta u Zadru, kad je došao Dino, naš menadžer i kaže "e sad ide onaj dio koji ti se možda ne da, fotkanje", ja gledam kakvo fotkanje. Pa fotkanje s fanovima. Rekoh mu: "Aha, i to imamo." Ne, apsolutno, drago mi je primiti takvu podršku. Prije svega, drago mi je primiti podršku od stalne i već vječne publike Parnog valjka što su podržali nastavak ove priče u ovoj novoj kombinaciji. Tako da, naravno, između ostalog i obožavateljice.

Hus, tko je sad publika Parnog valjka? Na koncerte vam dolaze i bake s unucima?

Da, interesantno je to. Mene živo zanima u kojem smjeru će to ići. Ono što je objektivno nama bitno, da s nekim ponosom možemo dalje raditi. Da nismo sigurni da nudimo nešto dobro, ne bismo izlazili na binu. Ali isto tako, kad smo razgovarali u tom nastavku, bilo je postavljeno pitanje što ako nam domet bude recimo Tvornica i to je plafon do kojeg možemo dobaciti u toj novoj priči? A onda smo došli do zaključka da, ako nam je super, nema veze. Taman postali bend koji više ne puni Arene. Iako znam da ćemo ih puniti, zato što znam da imamo što ponuditi. Prvenstveno nam je bilo na pameti, kad odsviramo koncert, da nakon njega možemo reći, e to je to. Dali smo svoj maksimum, sve štima. Što će biti i koja publika će biti dominantna u budućnosti? Ne znam. Hoće li se nova publika generirati? Uvijek se generirala, i u onoj fazi s Akijem svaka turneja ili album ili neka pjesma koja je imala odjeka u eteru generirala bi nešto mlađe, nove publike, to smo vidjeli. U prvim redovima je uvijek bila mlađarija, naša generacija sjedila je na tribinama. Nadam se da će nas dobar dio naše generacije pratiti dalje. Nadam se da će se pojaviti nova publika, ali sve će se to dogoditi ako mi ponudimo nešto novo.

Ponudili ste već dvije nove pjesme, "Moja glava, moja pravila" i "Bogati će pobjeći na Mars". Koji je onda plan dalje, kad će album?

Za dva tjedna trebao bi izaći i treći singl, a album je u planu negdje početkom ili u proljeće iduće godine. Bio je u planu do kraja ove, ali nam je tempo dosta žestok pa sumnjam da ćemo stići. Neke nove pjesme već imamo snimljene, trebamo ih doraditi. Neke postoje, ali još ih nismo počeli vježbati, tako da imamo posla i imamo cilj.

