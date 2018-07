Hrvatskoj je potreban politički Zlatko Dalić, a probleme će u finalu imati - Francuzi

Već tridesetak dana nogometno ludilo trese Hrvatsku uslijed nevjerojatnih dostignuća naše reprezentacije. A kulminacija će se dogoditi u finalu Svjetskog prvenstva gdje će momci u 'kockastom' pokušati osvojiti naslov prvaka. Potpora vatrenima dolazi iz cijelog svijeta, svi prate nastupe izabranika Zlatka Dalića pa tako i naš pjevač Miroslav Škoro.

- Stasala je generacija naših nogometaša koja ima specifičan mentalitet i karakter, koja igra na razini većoj i od svjetskih nogometnih velesila i s kojom se možda može mjeriti samo ona naša brončana momčad iz 1998. godine. Fascinirali su me zajedništvom, upornošću, vjerom i mnogim vrlinama koje ponekad nedostaju našem narodu. Hrvati već godinama na mnogim područjima života broje poraze, a naša momčad svojim velikim uspjehom iznjedrila je novu nadu ljudima jer nije gubila vjeru u najtežim trenucima imajući zajednički cilj - kazao je Škoro i dodao:

- Većinom su to situirani i bogati ljudi, ali isto tako i dovoljno skromni i ponizni jer dali su sve od sebe da bi obradovali svoje navijače i sunarodnjake koji ne žive lako. Većina njih igra za najveće klubove, a mnogo toga su već prošli i s reprezentacijom. Do dolaska gospodina Zlatka Dalića bilo je povuci-potegni. Kako u povijesti najveće stvari i otkrića nije postiago kolektiv već su to uvijek stvarali ili poticali pojedinci s posebnim darom, talentom i sposobnostima, tako je očito i u nogometu potreban netko tko će objediniti te nadarene igrače kako bi postigli uspjeh. Upravo je Zlatko Dalić osnažiti ovu momčad potvrdivši da je sposoban, ali i skroman, a uz vjeru u Boga bio je siguran da mogu napraviti čudo.

Naš pjevač nije mogao mirno pratiti dramatičan okršaj s Engleskom u polufinalu.

- Ja sam potpuni 'kontrol frik' i budući da ne mogu utjecati na razvoj situacije na igralištu ne mogu mirno gledati utakmicu pred televizorom. Kad me uhvati nervoza primim se nekog posla ili na nekoliko minuta izvedem psa u šetnju pa se onda vratim pred televizor. Nevjerojatan je taj njihov potencijal i "dišpet" kako bi rekli moji roditelji Dalmatinci. A vidi se i kako su odnosi među igračima fenomenalni. Oni su poput obitelji, grle se, ljube... Volio bih da se sav taj uspjeh i pozitiva 'prelije' i na naš narod. Sve je moguće postići zajedništvom i kad se dogodi ono što je zapravo rijetkost - da svi pušu u isti rog - naglasio je Škoro te se osvrnuo na finale s Francuskom.

- Rekao bih da mi nemamo nikakve probleme već će ih imati - Francuzi. Izborenim nastupom u finalu mi smo premašili sva očekivanja i zato me rezultat uopće ne zanima. A naše suparnike očekuje okršaj sa sjajnom momčadi koja je potpuno nepredvidiva. I stoga će Francuzi imati težak zadatak. Zanimljivo kako će se finalna utakmica poklopiti s mojim nastupom u Runovićima, mjestu iz kojeg potječe moj otac. I to za mene ima posebnu simboliku jer otac je silno volio nogomet, a nije volio Jugu i ništa ga drugo u životu nije zanimalo osim Dinama i Hajduka...

Škoru raduje i to što su velika slavlja diljem hrvatskih gradova prožeta navijačkim domoljubnim pjesmama.

- Drago mi je što se te pjesme pjevaju jer mnoge od njih imaju zabranu u eteru i rezervirane su samo za određene obljetnice i državne praznike. A one bi zapravo trebale biti ravnopravne s ostalim pjesmama jer govore o svakodnevnim stvarima. Pa ne voli se domovina samo kad igra reprezentacija ili za Dan pobjede. Primjerice, vidim koliko puno ljudima znači pjesma 'Sude mi', jer je već 15 godina pjevam na svim svojim nastupima i u svakoj prigodi.

Škoro nam je otkrio i što planira u bliskoj budućnosti.

- Budući da je 1989. godine nastala poznata pjesma 'Ne dirajte mi ravnicu' sljedeće godine volio bih obilježiti njenu tridesetu obljetnicu. Održao bih trideset koncerata, s početkom ili kulminacijom te turneje u Zagrebu. Isto tako surađujem s mnogim izvođačima. Završio sam pjesme za Štefa, "Slavonske lole" i "Salaš" s kojma idu u Požegu, a tamo ću nastupit i ja izvan konkurencije s pjesmom "Alaj volim ovo sve". Od utorka kreće promocija nove skladbe grupe Vigor za kojuje spot snimljen u Parizu, a očekuje me i duet s grupom Dalmatino. Isto tako čekam da mi u kupaonici ugrade cijev koja je pukla - šali se pjevač koji se na televizijskim ekranima pojavljuje rjeđe nego prije.

- Pregovarao sam s HRT-om, no želio sam neki novi projekt jer ne volim se vraćati na 'mjesto zločina'. Nismo se do kraja usuglasili, a i ljepše je gledati mlađe ljude na ekranu nego mene. K tome morao bi i smršaviti nekih šest kilograma, pa na plastičnu operaciju, pa ekstenzije... - dobro je raspoložen tijekom razgovora bio Škoro koji je, kako kaže, u posljednje vrijeme uživao pripremajući doktorat iz ekonomije.

Za kraj se osvrnuo i na trenutačnu situaciju u Hrvatskoj.

Prije svega i nadasve, nije dobro što smo kao narod razjedinjeni. Imamo tešku povijest, oduvijek smo važan dio svjetskih procesa. Ako se malo vratimo u prošlost nismo jedini kod kojih se dogodio raspad socijalističkog sustava, ali nam je nametnut rat i ta je agresija usporila procese, uspostavu suvereniteta i okretanje tržišnoj ekonomiji. Isto tako sporije smo od ostalih izašli iz gospodarske krize jer nam nedostaje vrijeme izgubljeno u tom ratu, a i činjenica je da su se našeg gospodarstva dočepali nekompetenti ljudi po rodijačkoj liniji. Sad još imamo manjak radne snage i stručnjaka zbog iseljavanja - priča Škoro i dodaje:

- Svaki izbori bili su novi šok jer dolazili su novi ljudi koji vode najviše računa samo o sebi. U Sabor moraju dolaziti najbolji, a nama su tamo uglavnom statisti. Govorim iz vlastitog iskustva jer sam osam mjeseci bio zastupnik. Nije lako baviti se politikom i nije dobro što se stalno rade kompromisi. Kompromisom dolaziš u poziciju ucijenjenoga, a onda nema nužnih reformi. Naša reprezentacija na svoj način pokazala nam je smjer u kojem bezkompromisno valja ići, a jedino rješenje je da se pojavi politički Zlatko Dalić, čovjek koji će biti sluga i vođa u isto vrijeme - zaključio je Miroslav Škoro.