Hrvatska ima drugo najbrže rastuće tržište glazbenog streaminga u svijetu

Hrvatska je drugo najbrže rastuće tržište glazbenog streaminga u svijetu, stoji u godišnjem izvještaju kompanije Luminate za 2022. godinu. Porast glazbenog streaminga u Hrvatskoj iznosi impresivnih 58% na godišnjoj razini. Porast glazbenog streaminga na globalnoj razini iznosi 25.6%, piše HRT.

Glazbeni streaming je dominantan način slušanja glazbe današnjeg doba i jedan od glavnih pokretača uspona prihoda glazbene industrije, ali i utjecaja glazbe na svakodnevni život. "Luminate 2022 US Year-End Music Report" navodi kako je, tijekom 2022. godine, na globalnoj razini streamano više od 5.3 bilijuna pjesama, a samo u Sjedinjenim Državama ta brojka je - prva puta do sada - prešla brojku od bilijuna streamanih pjesama u 12 mjeseci i iznosi 1.3 bilijuna. Porast je doživjelo i slušanje glazbenih albuma, ali i prodaja vinilnih ploča i izdanja na kasetama.

Luminate je najutjecajnija kompanija na svijetu s područja prikupljanja analize podataka u industriji zabave koji čine važan alat za razumijevanje trendova u glazbenoj industriji. Na temnelju podataka kompanije Luminate nastaju liste magazina Bilboard kao što su Hot 100 (američka lista singlova), Billboard 200 (američka lista albuma) i Global 200 (lista najvećih svjetskih hitova).

Globalno mjerenje glazbene popularnosti mjeri se u više od 200 teritorija svijeta, a globalni pogled godišnjeg izvještaja kompanije Luminate rađen je na temelju analize podatka na 49 teritorija svijeta među kojima se nalazi i Hrvatska.

Glazba se danas sluša vrlo raznovrsno - uz glazbeni audio i video streaming, u njoj se uživa putem gledanja video radova kratke forme, slušanja na streaming servsisima, radijskih programa, slušanja LP-ja, CD-a i kaseta - a za uspon uspjeha umjetničkog formata albuma, navodi Luminate, vrlo su važne uspješne marketinške i promotivne kampanje za pojedina izdanja. Među njima se ističu albumi koje su objavili Bad Bunny ("Un Verano Sin Ti"), Beyonce ("Renaissance") i Taylor Swift ("Midnights"). Svaki od njih, ističe se, imao je jedinstvenu promotivnu kampanju i svoj put do publike.

Renesansa raznovrsnog pristupa glazbi tek je jedan od trendova koje u godišnjem izvještaju analizira Luminate. Među njima se nalazi analiza ponašanja različitih skupina slušatelja glazbe i analitika vezana uz generaciju Z. Pripadnici ove generacije su, naglašava se, sve snažniji i utjecajniji na kretanja na glazbenom tržištu i spremni su više uložiti u sadržaje povezane s glazbom. Publika generacije Z će, primjerice, za trećinu više podržati napore omiljenih izvođača i njihov kreativni rad na različitim razinama - od posjeta koncertima i kupvine vinila i kaseta do kupovine memorabilija. Uz to, generacija Z provodi 19% više vremena uz glazbu od prosjeka i uvjerljivo najviše otkriva glazbu putem aplikacija i društvenih mreža za kratki video. Njihove najveće brige vezane su uz pitanja o mentalnom zdravlju, dobrobiti životinja, siromaštvu, klimatskim promjenama i rasnoj jednakosti.

Tijekom prošle godine, stoji u izvještaju kompaije Luminate, važan je bio trend uspona utjecaja glazbenog repertoara korištenog u filmovima, serijama i video igrama, pa tako i prihoda od sinkronizacije prava na korištenje. Uspjeh takvih radova najbolje je ilustrirati traženoću pjesme “Running Up That Hill” Kate Bush nakon korištenja u radnji serije “Stranger Things” ili kataloga Labrintha nakon korištenja njegove originalne glazbe u seriji Euphoria. Povezivanje prihoda od prava na sinkronizacijju, u tom smislu, direktno je povezano i s povećanjem prihoda od glazbenog streaminga jer je prepoznavanje uspješnih pjesama ili cijelih kataloga pojedinih izvođača rezultiralo povećanjem streamanja njihove glazbe na streaming servisima.

Jedan od poslovnih trendova, vidljiv i 2022. godine, bio je nastavak ulaganja u kompletne kataloge pojedinih izvođača koji su se prodavali tijekom čitave godine. Među njima su se našli katalozi Boba Dylana, Brucea Speingsteena, Justina Timberlakea i Phila Collinsa. Ulaganje u kataloge pokazuje se unosnim poslovnim pothvatom, jer oni donose kontinuirani prihod na digitalnim platformama i povećavaju se povodom, primjerice, objavljivanja novih izdanja ili za uspješnih koncertnih turneja. jedan od takvih primjera je album “Only the Strong Survive’ koji je Bruce Springstreen objavio tijekom studenoga. Takava poslovni potez donosi još mnoge mogućnosti s područja publishinga, marketinga, imagea, filmskog, izdavaštva na tržištu knjiga ili, primjerice, snaženja imagea i imena na ukupnom tržištu.

Kada je u pitanju glazbeni streaming, najveću potražnju za pristupom glazbi putem servisa za streamanje glazbe postoji u Latinskoj Americi. Najbrže rastuće tržište glazbenog streaminga na svijetu je tržište Inodenzije, a nakon drugoplasirane Hrvatske, smjestile su Indija, Kolumbija i Južna Koreja. Kada je o navikama hrvatskih korisnika streaming servisa riječ, vrijedno je primijetiti kako su oni posve bliski velikim tržitima poput američkog. Luminate je, putem alata Global Hit Score, otkrio da je globalni hit godine (“Industry Baby” koji izvode Lil Nas X & Jack Harlow) imao izrazito dobar prijem kod domaće publike i svrstao je Hrvatsku u skupinu od četiri zemlje koje su pjesmu rangirale na drugo mjesto. Ista pjesma je završila kao najpopularnija u Novom Zelandu, Južnoafričkoj Republici i Sjedinjenim Državama.

Pjesme koje su se najviše tražile na svjetskim streaming servisima su "As It Was" (Harry Styles), "Heat Wawes" (Glass Animals), "Stay" (The Kid LAROI & Justin Bieber), "Me Porto Bonito" (Bad BUnny & Chencho Corleone) i "Titi Me Pregunto" (Bad Bunny). Singl Harryja Stylesa na globalnoj razini preslušan je u više od 2.312 bilijuna puta.

U našoj zemlji djeluju globalni servisi Apple Music, Deezer, Spotify, TIDAL i YouTube Music, a tijekom prošle godine Hrvatska je dobila listu Croatia Songs u sekciji Hits of the World magazina Billboard.

