Hrvatica koja je preko noći postala senzacija: 'Svoje uspjehe posvećujem bolesnoj majci'

Manekenka Ema Kovač postala je prava internetska senzacija nakon što se nedavno pojavila u popularnoj talijanskoj TV emisiji “Ciao Darwin”. U samo nekoliko dana Instagram-profil ove atraktivne Čakovčanke s milanskom adresom povećao se za 90.000 novih pratitelja, a “lajkovi” su počeli pristizati sa svih strana svijeta.

– Dva dana nakon emitiranja emisije krenula sam na poslovno putovanje u Hamburg, zatim u Lisabon, Rim, a sada sam na putu u Milano. U svakom gradu netko me prepoznao i tražio fotografiju. Zaista sam ponosna što mogu reprezentirati svoj narod u inozemstvu i biti razlog povećanog interesa ne samo za mene osobno nego i za cijelu Hrvatsku – govori nam manekenka koja već godinama živi, radi i studira u Italiji.

Karijera u usponu

Unatoč tome što su joj tek 24 godine, Ema se već sad može pohvaliti zavidnom manekenskom karijerom. Naša ljepotica zapela je za oko poznatim svjetskim modnim kućama poput Versacea i Cavallija, nedavno je krasila naslovnicu magazina Capri, a trenutačno snima kampanje za talijanski brend Tezenis, no njezin put prema uspjehu nije bio posut ružama. Mnogo je puta, priznaje, bila prevarena i obasipana lažnim uvjerenjima. – Biti model značilo je da ljudi uvijek imaju mišljenje o meni, počevši od mojeg izgleda, preko toga što bih trebala jesti, kako bih se trebala odijevati, do toga kakav bi trebao biti moj intelekt – otkriva Ema. Svoju besprijekornu liniju održava redovitim treninzima, a kada je prehrana u pitanju, tu nema prevelikih restrikcija. – Uvijek jedem ono što volim. Nutella i pasta uvijek su u mojem kuhinjskom ormariću, a pizza je na meniju barem jednom tjedno – otkriva.

Majčina bolest

Uza sve poslovne izazove posljednja godina za ovu samosvjesnu ljepoticu bila je teška i na privatnom planu. Njezina majka, koja joj je oduvijek bila najveća potpora, oboljela je od karcinoma dojke. – Bilo je to jako stresno za našu obitelj, ali ona je najsnažnija osoba koju znam i želim da svaki moj ispunjen i produktivan dan njoj bude motivacija da ojača i psihički i fizički. Majka mi je oduvijek uzor i inspiracija i zaista se nadam da u ovoj situaciji ona može pronaći inspiraciju u meni – ističe manekenka.

Uz poslovne angažmane i konstantna putovanja Ema ima vremena i za ljubav. Njezino srce osvojio je Talijan Luca s kojim će već iduće ljeto u Lijepoj Našoj izmijeniti bračne zavjete. – Izabrali smo Istru za naše vjenčanje, i to ne samo zbog predivnog krajolika i mora nego zbog simboličnosti koju predstavlja. Naime, nalazi se točno 4 sata vožnje od Milana i 4 sata vožnje od Čakovca, tako da ćemo se zaista naći “na pola puta” – smije se Kovač koja je svojeg partnera upoznala na prvom putovanju u Italiju. – Nedugo nakon prvog susreta on se preselio u New York, a ja sam nastavila putovati zbog posla. Nakon osam mjeseci slučajno smo se sreli u Milanu i tada me pozvao na prvi “dejt” – prisjeća se Ema početka ljubavi s pravnikom tvrtke GLS Progetti.

Luca joj je neizmjerna podrška u svemu, pa tako i u studiju koji uspješno svladava. – Fakultetske se obveze rješavaju u avionima, vlakovima, u pauzama na poslu i ponekad dugo u noć preko e-mailova s profesorima ili kolegama. Teško je, ali dajem najbolje od sebe. Pokušavam se ne uznemiravati ako propustim neki ispitni rok, ispite rješavam kako stignem znajući da je i moj posao neprestano učenje, pogotovo profesionalnog ponašanja i načina poslovanja u stvarnom životu – naglašava Ema koja je u svemu ostala skromna i na zemlji pa tako i u željama za budućnost. – Imam roditelje koji me podržavaju u svemu, sestru koja mi je najbolja prijateljica, zaručnika kojeg obožavam, šaku najboljih prijatelja koji su mi najveći oslonac i uvijek spremno rame za plakanje te karijeru koja je u stalnom usponu. Što bih više mogla poželjeti? – zaključuje za kraj Međimurka.

