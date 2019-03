Hrvatica koja je zaludjela Talijane otkrila: 'Loše osobe su me varale i iskorištavale'

Hrvatica koja je zaludjela Talijane, manekenka Ema Kovač, otkrila je za Dnevnik.hr neke pikanterije iz privatnog života. Mlada Čakovčanka postala je prava senzacija nakon što se u kupaćem kostimu pojavila u talijanskoj TV emisiji ''Ciao Darwin''.

Gostovanjem u popularnoj emisiji naša manekenka pohvalila se na društvenim mrežama na kojima je prati više od 100.000 ljudi.

- Kada pomislim na činjenicu da sam prije šest godina završila srednju školu, i sve avanture i iskustva koja sam proživjela od onda, čini mi se kao da je naša maturalna večer bila prije 20 godina. Put je bio jako težak, djelomično i zato sto sam nakon srednje škole odlučila pauzirati dvije godine prije upisa na fakultet kako bih mogla putovati. Modeling mi je tada bio sve na svijetu, a dogodilo mi se više puta da se moja karijera nije odvijala u smjeru u kojem sam željela te sam neprestano tražila mjesto gdje bih se mogla 'smjestiti', rekla je Ema te dodala da se mnogo puta susrela s lošim osobama.

Kaže da su je te osobe varale, ali i iskorištavale njezinu dobrotu i da nisu marile za osjećaje i štetu prouzročenu ljudima oko sebe. No mlada Čakovčanku to nije omelo na putu do uspjeha te kaže da je i to dio životnog iskustva. Sretna je što je upoznala mnogo osoba koje su joj i danas prijatelji i s kojima se nalazi svuda po svijetu.

U Italiji, točnije u Milanu je upoznala i svog zaručnika Lucu. Nije sigurna je li se radilo o ljubavi na prvi pogled ili kemiji, no zaljubili su se na jednom od njezinih prvih kastinga. Osvojio ju je staloženošću, razmišljanjem, dobrotom i najviše činjenicom da nikada nije kočio njene snove i karijeru, nego ju je poticao da se uvijek trudi i daje najbolje od sebe. Otkrila je i da su zajedno već pet godina te da planiraju vjenčanje na ljeto sljedeće godine.

