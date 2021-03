HRT-ovka Mirta Šurjak oduševila pratitelje glamuroznim izdanjem: 'Savršena si, kakve noge imaš'

HRT-ova sportska novinarka Mirta Šurjak objavila je na društvenim mrežama fotografiju na kojoj je pozirala u zavodljivom izdanju. Mirta je odjenula ružičastu haljinu i bež štikle, a uredila se za HRT-ovu emisiju 'Kod nas doma'.

Fotografija je brzo skupila više od 4.000 lajkova, ali i gomilu komplimenata.

"Savršena si, kakve noge imaš", "Super linija", "Sve ti odlično stoji" pisali su joj pratitelji.

Mirta je lani nakon što se njezina majka zarazila koronavirusom i dobila obostranu upalu pluća najavila kako će se povući s društvenih mreža.

– Znam da će opet neki pomisliti kako iskačem iz paštete, ali vjerujte da mi je najmanja namjera sebe medijski promovirati na ovakav način. Iskreno, čak razmišljam o tome da isključim sve društvene mreže, jer virtualni život nije stvarnost. Stvarnost i realnost su ljudi zbog kojih ovo pišem, znani i neznani... koji su me svojim porukama punim ljubavi i ohrabrenja ganuli do suza. Hvala vam svima i oprostite ako nisam stigla svakome odgovoriti na toplu riječ utjehe i ohrabrenja. Hvala svim predivnim prijateljima, susjedima i rodbini s otoka Hvara i iz Splita, mojim kolegama s HRT-a koji su se uključili u nesebičan lanac dobrote, nosili nam hranu i lijekove, zvali i brinuli se. Hvala medicinskom osoblju Hitne službe Jelsa, Doma zdravlja Hvar, svim djelatnicima Infektološkog odjela splitskog KBC-a, glavnoj sestri splitske bolnice na nesebičnosti, požrtvovnosti i humanosti. Ljudi, u svoj ovoj velikoj nevolji, vi ste još veći! Hvala vam svima! Dirnuli ste me u srce! Ovo je za sve! I dok vas ima takvih, još ima nade za ovaj svijet! Volim vas sve, napisala je tada na Instagramu.

