Holivudski glumac (41) pozirao potpuno gol: 'Morat ću pripremiti mamu na ovo'

Slavni glumac Channing Tatum (41) novom je fotografijom snimljenom u njegovoj garderobi na setu filma oduševio baš sve svoje pratiteljice. Američki glumac koji je 2012. godine proglašen najseksi čovjekom na svijetu pokazao je sve svoje adute, a najosobni dio ipak je prekrio emotikonom majmuna.

Naime, Tatum trenutno snima film 'The Lost City of D' zajedno s kolegom Danielom Radcliffeom i kolegicom Sandrom Bullock. A u pauzama od snimanja pratiteljima je odlučio pokazati što se to zbiva u njegovoj garderobi.

"Kada si potpuno gol u prikolici za šminkanje i držiš ručnik preko svog spolovila, spremaš se napraviti s*anja na setu na koja ćeš morati pripremiti mamu prije nego što pogleda film", napisao je Channing uz fotografiju i dodao: "Naprežem se toliko jako da sam dobio grč".

Foto: Instagram

Podsjetimo, glumac je nedavno izjavio da misli da treba postati bolji glumac kako se ne bi morao stalno skidati u filmovima u kojima glumi.

"Ja treniram i vježbam jer mi je to posao. Vjerujte mi da ne bih izgledao ovako da nisam morao biti gol u većini svojih filmova. U nekom trenu ću morati postati bolji glumac da se ne moram stalno skidati", rekao je prilikom virtualnog gostovanja u emisiji Kelly Clarkson.

