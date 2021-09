Hoće li Netflix pokoriti konkurenciju? 'Ovo će za njih biti odlučujući trenutak, bit će to svojevrsna prekretnica'

Netflix ove godine napokon ima ozbiljne izglede za osvajanje nagrada u vodećim kategorijama Emmyja, televizijskog ekvivalenta Oscaru, ako njegovu perjanicu, seriju Kruna u nedjelju navečer ne 'potuku' jurišnici iz Mandaloriana, Disneyjeve serije koja se odvija u svemiru Ratova zvijezda.

I premda je Netflix napravio svojevrsnu tv revoluciju lansiravši 2007. novu platformu, dosada nikad nije osvojio Emmyja ni u jednoj od najvažnijih kategorija - za najbolju dramsku seriju, najbolju humorističnu seriju ni za najbolju limitiranu seriju.

"Čini se da je Kruna konačno nadomak svojemu velikom trenutku", rekao je AFP-u Clayton Davis, stručnjak za nagrade časopisa Variety koji predviđa "prvu veliku pobjedu jednoj Netflixovoj seriji".

Osim na Krunu, koja govori o povijesti britanske kraljevske obitelji i čija četvrta sezona opisuje turbulentne događaje u braku Diane i Charlesa, Netflix u nedjelju može računati i na Damin Gambit, seriju koja je povećala interes javnosti za šah i šahovske klubove.

Serija s Anyom Taylor-Joy u glavnoj ulozi, koja je postigla planetaran uspjeh, smatra se favoritom u kategoriji limitiranih serija u trajanju od samo jedne sezone.

Netflix se nada Emmyju i za Bridgerton, seriju čija je priča smještena u London u ljeto 1813. godine te za dokumentarac britanskoga prirodoslovca, tv autora i pisca Davida Attenborougha.

"Konačno svjedočimo proboju Netflixa. Dosad su bili uspješni u nominacijama, ali nikada nisu osvojili nagradu", napisao je Pete Hammond, kolumnist internetske stranice Deadline.

"Ovo će za njih biti odlučujuć trenutak, bit će to svojevrsna prekretnica", smatra Hammond.

Disney prijeti

Potencijalna opasnost i veliki konkurent Netflixu u utrci za nagradu Emmy je Disney, streaming platforma koju je prije dvije godine pokrenuo svjetski broj jedan u svijetu filma i zabave. U katalogu njegovih uspješnih likova su oni iz Ratova zvijezda i Marvelovi superjunaci.

Mezimac američke javnosti otkako je stigao na ekrane, lik Baby Yode iz prostranstava Ratova zvijezda omogućio je Disneyevoj seriji The Mandalorian ulazak u utrku s Krunom s jednakim brojem nominacija, čak 24.

Drugi autsajder na koji se klade neki filmski stručnjaci kada je posrijedi najbolja dramska serija je Pose s Billyjem Porterom u glavnoj ulozi. Riječ je o seriji koja istražuje kulturu gay balova u New Yorku osamdesetih godina prošlog stoljeća i u kojoj se pojavljuje i glazbena pop zvijezda Elton John. Afroamerički i latinoamerički pripadnici LGBTQ grupe tada su po njujorškim plesnim dvoranama organizirali natjecanja u kostimiranju, plesu i 'poziranju' na određenu temu.

Disney ima jak adut u kategoriji limitiranih ili tv mini serija - WandaVision, koja je već osvojila kritičare.

Konkurencija mu je tv serija Mare of Easttown, još jedan hit za koji su kritičari puni hvale s Kate Winslet u ulozi razočarane policajke te britanska produkcija I May Destroy You, koja govori o posljedicama silovanja.

Kada su posrijedi humoristične serije najviše izgleda ima Ted Lasso (Apple TV+), američka sportska humoristično-dramska streaming tv serija. Za Emmy je nominiran i glavni glumac Jason Sudeikis. On glumi trenera američkog nogometa koji se u potpunosti pogubi kada započne s treningom engleske nogometne momčadi.

Odabrani gosti

Prošle je godine zbog koronavirusa i nedostatne količine cjepiva dodjela nagrada Emmy bila održana u potpunosti virtualno, što je, po mišljenju stručnjaka bilo prilično razočaravajuće, jer su dobitnici nagrade primali kod kuće.

Ovogodišnja 73. dodjela Emmyja označava početak vraćanja u normalu, a oko 500 odabranih gostiju bit će smješteno na otvorenom u Los Angelesu i svi će morati imati potvrdu o tomu da su cijepljeni.

Producent svečanosti Ian Stewart Varietyju je obećao da će svečanost biti "zabavna i šik".

No pandemija i restrikcije što su ih za putnike iz nekih zemalja uvele Sjedinjene Države pomalo kompliciraju organizaciju događaja, a neke bi strane filmske zvijezde, poput ekipe glumaca iz tv serije Kruna ceremoniju trebale pratiti putem satelitskog video zida iz Londona.

Premda se u nedjelju na svečanosti dodjele očekuje osobni dolazak brojnih filmskih zvijezda, dio ih je, poput Jennifer Aniston odlučio ne prisustvovati joj iz sigurnosnih i zdravstvenih razloga.

Istodobno smanjeni broj uzvanika znači da neki drugi selebritiji pozivnicu nisu ni dobili.

