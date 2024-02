Hedviga iz 'Braka na prvu' otkrila da je zaljubljena i ima novog dečka: 'Ne skrivamo se po gradu'

Bivša natjecateljica showa "Brak na prvu" Hedviga Tandara otkrila je da je u vezi. Hedviga je dala naslutiti da u njenom životu postoji posebna osoba prije nekoliko dana kada je na Instagramu objavila buket cvijeća kojeg je dobila za Valentinovo. Odabranik joj je poklonio i medvjedića. - Istina je da ne znam kako je moguće da sam ovako oborena s nogu i nikad punijeg srca - napisala je tada bivša kandidatkinja.

Kasnije je i potvrdila da je u vezi.

- Zaista postoji netko tko se neobično ugodno stvorio kad se sve sleglo. Jest da bi se brojao pod noviju osobu u mom životu, no dosta smo bitnih događaja već prošli, tih 'milestones'. Ja znam dio njegove obitelji, on potpunu moju i prijatelje, Petra ga je naravno upoznala i uživo neki dan na rođendanu, Andrea i Tihi znaju već neko vrijeme za njega. Ispada da je u Zagrebu često pa je od prijatelja dobio nadimak 'Purger'. Mislim da se dosta udomaćio, ne skrivamo se po gradu. I ovaj vikend provest ćemo zajedno, ali ne doma. Bez da ispada da ga hvalim jer je moj, najljepša njegova karakteristika je mogućnost otvorene komunikacije i ne bježanje pred stvarnim problemima. Suočava me sa situacijama i kad bih se ja, potaknuta prošlim iskustvima, zatvorila u sebe jer sam podosta opečena. Dobro, naravno, to što je jako visok i snažan dodatni je plus, naravno. Nećemo se lagati, iako me osvaja djelima jer je u tome konkretan, a pažljiv, lijepo je gledati nekoga kraj kog se osjećaš zaštićenom. No pomalo, mjesec po mjesec, nećemo se u ništa zaletavati. Do sad ima sve pluseve - ispričala je za RTL.hr Tandara koja nije htjela otkriti identitet svoje ljubavi.

Prošlo ljeto je otkrila kako ima epilepsiju, a povodom Međunarodnog dana epilepsije u ponedjeljak je pričala o svom iskustvu otkako joj je dijagnosticirana epilepsija.

- Međunarodni je dan epilepsije. I koliko god ja, neću upotrijebiti riječ “bolovala” već živjela s njom, cijeli se dan ne mogu natjerati da složim neki prikaz mog stanje kroz godinu. Ne mogu. Jer sam sretna. Jer promjena terapije za sad djeluje. Pa hajmo na trenutak biti praznovjerni i kucati u drvo da tako i ostane, a u isto vrijeme ponovno potvrditi moju religioznost jer mi je rečeno da često zazivam Onog gore. - počela je na Instagramu svoju priču Hedviga.

Dodala je kako joj je lakše pisati kad je malo tužnija. - Valjda je i prirodno tražiti utjehe na razne načine, a kod mene je emotivno stanje vidljivo na kilometar. Zapravo, znam i na koliko kilometara. Postoji toliko pojedinaca koji se šutke nose sa svojom situacijom. Zapravo, znam i koji je broj: između 40 i 50 tisuća! Kako sam ja postala jedna od njih zna svatko tko je ikada čuo za mene: kava kod najbolje prijateljice, pad i buđenje u bijeloj sobi gdje mi je bilo daleko nejasno zašto sam na Rebru. U narednih 5 godina isto sam se pitala nebrojeno puta. Sigurna sam da ima dosta od tog velikog broja ljudi koji su osjetili nemoć kao i ja. Često su se osjećali usamljeni, napušteni, bolni, izmučeni, izbodeni, analizirani na sve strane i ponovno bez rješenja. Ne sumnjam da je tako sa svakim kroničnim stanjem - piše Hedviga i nastavlja:

- I onda usred sveg kog kruga patnje slučajno upale TV i vise neku plavušicu precrtanih usta koja priča o tome jer je njoj to svakodnevica. I prepoznaju se u tome. I ona plače. I oni plaču. Želim vjerovati više katarzično jer ona javno izgovara sve ono o čemu oni zaliveno šute osim kad moraju ići na spomenuti KBC. Neki tamo nađu odgovore na svoje molbe, neki zadrže nadu da će biti bolje, da će se odgovor naći. I ja vjerujem da za neke hoće. Neću lagati, mrzim lažna obećanja. Nema goreg osjećaja od polaganja nade u uspjeh, pa slomiti si srce kad shvatiš da ti trenutno nema pomoći. Ako išta od mog lika i djela želim da ostane je da se o epilepsiji razumije daleko vise nego do sada. Moj je profil javan i na njemu se može vidjeti moja borba, ali sad i ova slika i ovaj vikend! Predivan, usudila bih se reci i jedan od najljepših koje pamtim! Rođendanski dan prelio se u dan ponovnog početka sa ljudima koje obožavam! I mojih pola desetljeća bitke bilo je slatko, a ne gorko.

Prošle godine je opisala i što je prethodilo njezinoj dijagnozi i što se dogodilo prije nego je prvi put završila u bolnici. - Srušila sam se dan nakon svog rođendana i završila na hitnoj na Rebru. Bilo je jako vidljivo da postoji nešto, neka siva tvar koja ne bi trebala postojati na tom mjestu. Jako je blizu centra za govor, samo četiri milimetara je udaljeno pa nitko u Hrvatskoj nije odlučio probati to operirati jer postoji velika šansa da bi posljedica mogla biti ta da više ne pričam. To je bio početak kraja - ispričala je tada Hedviga.

