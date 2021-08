Hamed Bangoura ganuo je mnoge objavom: Prije 11 godina preminula je žena zbog koje sam prohodao

Hamed Bangoura napisao je emotivnu posvetu ženi koja ga je odgojila i ostavila veliki trag na njegovom životu. - Na današnji dan prije 11 godina umrla je žena koja me 5 godina, svako jutro u 5 sati, doslovno nosila sa Šalate do Vinogradske bolnice kako bi ja uopće prohodao. Žena koja me odgojila i učinila čovjekom kakav jesam. Počivaj u miru bako moja. - prisjetio se svoje bake bivši televizijski voditelj, poduzetnik i aktivist. Njegova objava dirnula je njegove prijatelje na Facebooku i u jednom komentaru jedna pratiteljica mu je napisala:

- Dragi Hamede, naježila sam se od glave do pete. U našim godinama , teško nas sto vise može ganuti, ali tvoja objava me ganula do suza ! Hvala ti sto si me podsjetio koliko ljubavi, plemenitosti, i požrtvovnosti može biti u ljudskom biću ! Možda nas samo, s vremena na vrijeme, treba podsjetiti koliko veliki možemo biti ! Tvojoj baki duboko poštovanje i mir božji ! Živimo onoliko koliko žive naša djela! - napisala mu je prijateljica. Bivši voditelj koji je rođen 1966. u glavnom gradu Gvineje Conakryju, a od malena živi u Zagrebu, nedavno se prisjetio i svog djeda.

-Danas bi bio rođendan mom pokojnom djedu. Nas dvojica bi pravili ćevape, ražnjiće, rezali luk, ispijali kave i dobro se zezali. Proletjele ove 23 godine bez tebe. Sretan ti tamo negdje gore i hvala ti za sve, napisao je Hamed i ovom objavom dirnuo mnoge pratitelje.

