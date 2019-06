Halid Bešlić otkrio kako mu je punica spasila brak sa suprugom Sejdom

Popularni pjevač Halid Bešlić četrdeset je godina u sretnom braku sa suprugom Sejdom s kojom ima sin Dina.

Za svoju suprugu, koju je upoznao kada je izdavao svoj prvi singl, često kaže da je stup njihove obitelji. Kada je krenuo ozbiljnije u glazbene vode Sejda je napustila posao u tvornici čokolada kako bi se posvetila obitelji.

Podrška supruge mu je najvažnija, a u nedavnom gostovanju u emisiji "Šta ima Hadžifejs" priznao je kako je i njihov brak imao uspona i padova pogotovo na početku njegove glazbene karijere.

Tada je Halid često nastupao i to kasno navečer i kod njegove supruge pojavila se mala doza ljubomore. Kaže kako joj je smetalo što je on dolazio kući onda kad je ona kretala na posao i nije skrivala koliko joj to smeta, prenosi Dnevni avaz.

- Jedno jutro me dočekala i pitala gdje sam bio do pet sati ujutro. Ja kažem da zna koliko radim, jer karijera se mora početi iz kavane. Ona mi je počela držati lekcije kako ne mogu tako, kako nije u redu da se tako ponašam i da joj je svega dosta - prisjetio se legendarni glazbenik svađe sa suprugom.

Tu svađu načula je Halidova punica i kako on kaže spasila im je brak s onim što je poručila svojoj kćeri.

- Punica je sve čula i rekla joj; znala si da se udaješ za pjevača. Sejda je shvatila sve i rasprava je bila gotova. Da punica nije bila na mojoj strani, tko zna kako bi naš brak završio - zaključio je Halid.