Gradonačelnik Svete Nedelje pokazao isklesani torzo: "Svijet bi bio bolji da se političari skidaju!"

Dario Zurovec i Helena Janjušević u showu ''Ples sa zvijezdama'' ovoga su puta otplesali paso doble, a on je plesao bez majice.

Gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec, i njegova mentorica Helena Janjušević, u novoj emisiji showa ''Ples sa zvijezdama'' otplesali su paso doble inspirirani filmom ''Rocky'' u kojem je zvijezda Sylvester Stallone.

''Sport je za mene ispušni ventil. Bavim se spartan utrkama, to su utrke s preprekama. Moji treninzi, pogotovo kad ispucavam svoju negativu i slično, znaju biti poprilično žestoki. Rocky je bio jedna od motivacija, to mi je jedan od prvih filmova koje sam dobio na poklon. Sve te faze treniga sam već prošao, samo što još moram pobijediti'', izjavio jete se prozvao hrvatskom verzijom Rockyja i osmislio si ime -. Dario je plesao bez majice i sve zadivio svojim isklesanim tijelom.

"Ciboci challenge je prihvaćen u finalnoj emisiji, znači treba doći do finala. E sad idemo malo ples. To je onaj stari plesni trik kad nemaš što pokazati i onda skineš majicu i nadaš se najboljem. Pokušao jesi, ali unatoč svemu negativnom, ovo je bila tvoja najbolja izvedba do sad", komentirao je Ciboci.

"Ostao si unutra i kad si dolazio tu, to je to“, kazao je.Igor.

"Ti si prva žena u Hrvatskoj koja se fizički obračunala i uhvatila u koštac s političarom", poručila je Larisa Heleni. "Igor je bio rekao da bi svijet bio bolji da političari plešu, ja mislim da bi bio bolji da sa skidaju. Sport te dobro izgradio i dao ti pasturu za paso doble", dodala je.

"Htio si se pokazat u drugom svijetlu i u tome si uspio. Napreduješ u svakom pogledu. Mene zanima koga si zamišljao?", upitala ga je Franka "Čitao sam poslovne mailove prije nastupa", našalio se Dario.

Dario je zatim njihov nastup opisao glasom najavljivača na boksačkim mečevima, i to na engleskom jeziku, za što je dobio još jedan aplauz.

Podsjetimo, Zurovec nam je prije početka showa otkrio kako je kao političat dobio poziv za sudjelovanjem.

- Poziv je ponajprije vrlo izazovan, a želim pokazati da i političari mogu plesati te srušiti standardne stereotipe koji političare smještaju u vječno ozbiljnu, udaljenu skupinu "promatrača onih koji plešu" ili među neplesače - rekao je Zurovec i dodao kako je vrlo posvećen i uporan.

- Cilj mi je naučiti maksimalno dobro plesati te proširiti znanje i vještine u plesu. Vjerujem da će rezultat doći isključivo upornim radom i posvećenošću. Već mi je sada to zabavno i puni me pozitivom, tako da se spojilo ugodno s korisnim. Kritika je bilo uvijek, pogotovo otkad sam u politici, naučen sam da sam kriv za sve i zaslužan ni za što, tako da sam po tom pitanju hladne glave. Siguran sam da ih neće nedostajati ni od žirija ni od drugih, ali na sve sam spreman i kritike će me samo natjerati da budem bolji - kazao je gradonačelnik Svete Nedelje.

VIDEO: Hus o novome pjevaču Parnog valjka: Igor je nevjerojatan