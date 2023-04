Gradi se najspektakularnija eurovizijska pozornica, a jedna stvar koristit će se prvi put u povijesti

Prostor namijenjen natjecanju za pjesmu Eurovizije 2023. bit će "apsolutno golem" i prvi će put u povijesti natjecanja izvođači nastupiti na pozornici kakva se inače koristi na rock koncertima, rekli su organizatori.

U Areni i kongresnom centru Liverpool, višenamjenskom kompleksu za razna događanja, poznatijem kao ACC Liverpool, postavit će se golema pozornica na 950 četvornih metara, a imat će i zelenu sobu od 500 četvornih metara. Ondje će za međunarodno natjecanje u svibnju biti postavljeno više od 2000 specijalnih rasvjetnih tijela.

James O’Brien, izvršni direktor zadužen za produkciju Eurovizije, koji je 13 godina radio na dodjeli MTV Europe Music Awardsa prije nego što se pridružio BBC-jevim studijima, za dpa je rekao da će na ovogodišnjoj Euroviziji proporcije biti jedinstvene.

"Kada budete gledali show vidjet ćete da je set apsolutno golem i da pokriva gotovo cijeli kat, a ondje se nalazi i zelena soba u kojoj sjede izvođači i prate ga."

Prošlogodišnji pobjednik Eurovizije je Ukrajina, no s obzirom na to da ondje još uvijek traje rat, Ujedinjeno Kraljevstvo ovogodišnji je domaćin Eurovizije. U pet tjedana koliko traje konstrukcija pozornice, produkcijski će tim postaviti potpornu konstrukciju tešku 140 tona i 1600 metara kablova za rasvjetu, zvuk, video i specijalne efekte.

“Postoji 2500 pokretnih svjetala, a na pozornici su i ekrani koji prate pokrete, pomiču se unatrag i naprijed, gore i dolje i mogu se rotirati", rekao je O'Brien.

"Novost Eurovizije ove je godine to što je pozornica u središtu. Ona je napravljena po uzoru na one za rock koncerte, a naš dizajner Julio Himede je dizajnirao i pozornicu za ovogodišnju dodjelu Grammyja, no ova je mnogo veća", rekao je O'Brien.

Pozornica će biti postavljena u sredini arene, a oko nje će sjediti publika. Direktorica ACC grupe Faye Dyer je rekla da za Euroviziju koriste ACC-ov kongresni centar i izložbeni centar u Liverpoolu zajedno s arenom kapaciteta 11.000 gledatelja.

"Naši su objekti zapravo vrlo dobri za ovakva globalna događanja", kazala je.

"To znači da možemo rotirati rekvizite, a imamo i puno prostora za izaslanstva raznih zemalja i za novinare kako bismo bili sigurni da će svi koji stižu u Liverpool uživati u gostoljubivosti i prekrasnom događaju."

Istaknula je da je ove godine posebnost to što je puno napravljeno na tome da se rekviziti nakon spektakla mogu reciklirati kako bi bili održivi. Planirano je ponovno korištenje rekvizita i kostima. Oni će se prodati na aukcijama u dobrotvorne svrhe, neki će se pokloniti muzejima ili će se reciklirati. O’Brien je rekao da BBC surađuje s ukrajinskim stručnjacima za rasvjetu i film na produkciji te da će koristiti posebnu ukrajinsku opremu za snimanje. Dodao je da će predstavljanje kulture ove zemlje biti "vrlo emotivno" i da će biti "doista važan" dio Eurovizije.

Veliko finale Eurosonga održat će se u subotu 13. svibnja, a polufinalne emisije na rasporedu su 9. i 11. svibnja. Hrvatska nastupa u prvoj polufinalnoj emisiji, a naši predstavnicu su riječki rockeri Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ'.

